Ultimatum fra sentrum kan verne Lofoten 

Selv om Venstre ikke kategorisk utelukker regjeringssamarbeid eller en ny samarbeidsavtale, har KrF så langt avvist begge deler.

Nå lanserer Unge Venstre-leder Tord Hustveit et alternativ som han mener kan komme til å sikre fortsatt Lofoten-vern selv om Venstre og KrF går i opposisjon – uten en samarbeidsavtale.

I Politisk kvarter på NRK antydet han at det kan være en mulighet å legge fram en liste med ultimatumer og si til regjeringen at budsjettstøtte er uaktuelt dersom kravene ikke innfris.

– Det som står øverst på lista, er å få vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. Så har ikke vi sagt noe om hvordan vi skal gjøre det, men vi har stor tillit til at Trine finner gode løsninger, sa Hustveit.

Ap kan sikre åpning

Arbeiderpartiet kan være villig til å stemme sammen med regjeringspartiene og sikre konsekvensutredning, kunne NTB melde onsdag.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke de andre områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (kjent som LoVeSe) i kommende stortingsperiode.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk. Det gjelder også denne saken, bekrefter han overfor NTB.

– Vi skal ha gjennomslag for mest mulig av Aps politikk. Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget.

– Så det kan bli en sak dere kan samarbeide med regjeringen om?

– Ja, en av flere saker.

Utfordring

KrFU-leder Ida Lindtveit erkjenner at det kan bli utfordrende å hindre oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja uten et forpliktende samarbeid med regjeringen.

– Jeg er helt åpen om at det er en utfordring med en sånn opposisjonsrolle – man kan bli overkjørt i visse saker, sier Lindtveit til NRK.

Dagbladet skrev tirsdag at KrF har en liste med fem krav foran samtalene med regjeringen. Foruten vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, står kamp mot liberalisering av alkoholpolitikken, tidlig ultralyd, aktiv dødshjelp og søndagsåpne butikker på lista.

Venstre-leder Trine Skei Grande er svært klar over at Ap sammen med regjeringen kan gi flertall for oljeleting.

– Det er derfor jeg sitter i dette rommet, sa hun tirsdag kveld.

Miljøbevegelsen raser

Miljøorganisasjoner fortviler over Aps signaler.

– Utrolig nok er debatten om oljeboring i Lofoten i gang igjen. Det er så hinsides all fornuft at jeg får vondt langt inn i margen, skriver WWF Norges Nina Jensen i et harmdirrende Facebook-innlegg onsdag.

Hun mener et olje-nei i de sårbare havområdene ikke burde hvile på Venstre og KrFs skuldre alene.

– Det er utrolig trist at den viktigste beslutningen i vår tid skal hvile på de minste partiene. Det er på tide at de største partiene tar dette ansvaret, sier hun til NTB.

Jensen krever at en ny borgerlig regjering gir varig vern til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg fremholder at et flertall både av Aps velgere og i befolkningen er mot konsekvensutredning.

– Det viser dessverre en mangelfull forståelse fra Ap både av hvor viktig saken er, men også av hvorfor de har gjort et elendig valg, sier hun til NTB.