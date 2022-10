Fra lørdag ettermiddag blir det snøfokk i områder over 200 meter, mens det lørdag kveld til og natt til søndag kan snø også i lavere områder.

– Det kan gi vanskelige kjøreforhold og redusert sikt, advarer meteorologene .

Det meste av snøfokken kommer i Troms og Finnmark. Der blir det også kaldest i helga.

– I morgen blir det omslag til vind fra nordvest. Da blir det nok vind opp i stiv kuling og kortvarig sterk kuling noen steder. Nordvesten har med seg kaldluft fra nord, så det blir jo betydelig kaldere.

Det sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga for Nord-Norge, Marek Ratajczak til NRK.

Gult farevarsel om snøfokk for lørdag (skjermdump fra meteorologene/Twitter) Foto: Skjermdump

Kaldest blir det i Troms og Finnmark. Men også i Nordland, og særlig på fjellovergangene i nord, er det fare for vind og snøbyger særlig fra lørdag kveld.

Det gir jo dårlig sikt når man skal kjøre bil, advarer meteorologen.

– Snøgrensa kommer kanskje ikke helt ned til kysten i Nordland, men lenger nord kan de vente seg sluddbyger. Og man skal ikke langt oppi høyden før det legger seg snø.

I sør i landet ser været atskillig bedre ut for helga.

Meteorologene melder om godt vær i Sør-Norge i helga.

Men helga byr på enda flere værutfordringer i nord.

Nytt farevarsel for søndag: – Veldig glatt

På søndag blir det igjen omslag til mildere vær.

– Jeg sitter akkurat og vurderer et nytt farevarsel, og det blir omtrent for de samme områdene som har snøfokkvarselet. Men da blir i det et isfarevarsel om dårlige kjøreforhold, sier meteorolog Marek Ratajczak.

Nå vil snøen som la seg mange steder i Nord-Norge lørdag begynne å smelte.

– For da er det sørvest som kommer. Den har med seg mildluft, og det blir overgang til regn og regnbyger. Når regnet kommer oppå snøen som har lagt seg da blir det rett og slett veldig glatt.

Så det blir ei helg med mye og varierende vær i nord?

– Det blir ikke den beste helga værmessig. Man må være godt skodd både med tanke på snøfokk og deretter glatte veier.

Det er vinteren som er på tur?

– Overgangen til vinteren veksler mellom kald og varm værtype, så får vi håpe det blir mer ordentlig vinter etter hvert.