Varsler store mengder nedbør: – Det blir svært vått

Så langt i oktober har det vært mye nedbør i Nord-Norge og det ser ikke ut til å stanse.

Nå varsler Meteorologisk institutt om ekstremregn med faregrad gul for Nordland torsdag og natt til fredag. Det er spesielt Helgeland. Saltfjellet, Salten og Ofoten som får merke uværet.

– Det kan komme 30–50 millimeter på 12 timer. Det er mye for Nordland, konstaterer vakthavende meteorolog Ola Mellem.

Høljeregnet starter allerede i ettermiddag, og øker på utover kvelden. Det fortsetter gjennom natta, og gir seg ikke før i morgen tidlig. I tillegg til nedbøren kommer pålandsvind med vindstyrke opp mot vestlig sterk kuling.

– Folk må være obs på at all nedbøren kan bety oversvømmelser her og der, sier Mellem.

Også på Vestlandet har regnet bokstavelig talt flommet ned. Enkelte steder er det kommet 2500 millimeter til nå i år.

Kun tre dager uten regn

Det våteste stedet i Nordland er Lurøy. Her har det regnet 721 millimeter de siste 30 dagene. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Så langt denne høsten har det regnet mye mer enn nordlendingene har vært vant til. Meteorologen forteller at det fra midten av september til midten av oktober har regnet dobbelt så mye i Nordland enn det som er normalt.

Aller mest har det regnet i Lurøy på Helgeland, som er på topp 10-lista over kommuner hvor det har vært våtest den siste måneden.

Faktisk har folk i Lurøy bare hatt tre nedbørsfrie dager i oktober.

– Det har regnet 721 millimeter de siste 30 dagene i Lurøy. Dagsrekorden så langt i høst ble satt den 26. september med 114,4 millimeter, sier Mellem.

Nytt lavtrykk på vei

Grått og vått i Bodø torsdag morgen, her sett fra Rønvikfjellet. Foto: Olaus Emil Lakselvhaug

Som om ikke dette var nok kommer nytt lavtrykk inn fra Norskehavet. Det vil treffe Nordland i helga.

– Spesielt søndag blir det en del nedbør igjen, sier Mellem.

Han ser en klar tendens til at klimaet i nord er blitt våtere enn tidligere.

– De store nedbørsmengdene har sammenheng med høye temperaturer. Varm luft inneholder mer vann.

I forrige uke ble det målt rekordhøye høsttemperaturer godt opp mot 20 grader flere steder i Nordland.

Fredag ettermiddag ble det målt 18,4 grader ved målestasjonen Saupstad i Trøndelag, ifølge Adressa. Det er den høyeste temperaturen som er målt så sent på høsten i Trondheim noen gang.