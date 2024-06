I fjor gikk Vågan kommune med 71 millioner kroner i underskudd.

I år styrer de mot nye 40 millioner kroner i minus.

Gjelda er så stor at det mandag ble kjent at de havner på den lite populære Robek-lista.

– Det er ikke noe man ønsker, sier kommunedirektør Tommy Steinsvik til NRK.

Nå må det spares, og administrasjonen har allerede lagt frem en rekke forslag.

Blant annet foreslås det at kommunens demenssyke ikke lenger skal få dessert.

Hvor mye vil de spare på det?

37.000 kroner.

– Latterlig, sier Stein Alsos, lederen i Vågan demensforening.

Færre politikere og stengte haller

Tommy Steinsvik, kommunedirektøren i Vågan, forteller at de allerede tidlig i år så konturene av Robek-medlemskapet.

Det ble gjort tiltak gjennom nedskjæringer av årsverk, og politikerne ble informert om den økonomiske situasjonen.

Men kutt i årsverk har ikke fått endene til å møtes.

– Vi har signalisert til politisk ledelse at vi må jobbe med strukturelle tiltak innenfor alle sektorer i kommunen for å få ned kostnadene ytterligere, sier Steinsvik til NRK.

Tommy Steinsvik og resten av administrasjonen har erkjent at kutt i årsverk ikke er nok for å redde Vågans økonomi. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Administrasjonen har derfor gått bredt ut og bedt de ulike enhetene svare på det store spørsmålet:

Hvor kan Vågan spare penger?

– De har fått et åpent mandat om å komme med forslag for hvordan hver enkelt enhet kan redusere kostnadene, forteller kommunedirektøren.

Ei lang liste ble til slutt presentert for politikerne.

Her er noen av forslagene:

Færre valglokaler: Vågan har i dag 10 valglokaler. Estimert besparelse er 25.000 kroner for hvert valglokale som blir fjernet.

Vågan har i dag 10 valglokaler. Estimert besparelse er 25.000 kroner for hvert valglokale som blir fjernet. Færre politikere: I dag har Vågan 29 representanter i kommunestyret. De er pålagt å ha 19. Besparelsen er beregnet til 15.000 kroner for hver politiker som må forlate bystyret.

I dag har Vågan 29 representanter i kommunestyret. De er pålagt å ha 19. Besparelsen er beregnet til 15.000 kroner for hver politiker som må forlate bystyret. Kutt i daglig dessert hos dagsenteret: Personer med demens har mulighet til å benytte seg av et dagtilbud. Ved å kutte dessert ser de for seg å spare 37.000 kroner. Det er også foreslått å sommerstenge dagsenteret i fire uker.

Personer med demens har mulighet til å benytte seg av et dagtilbud. Ved å kutte dessert ser de for seg å spare 37.000 kroner. Det er også foreslått å sommerstenge dagsenteret i fire uker. Fjerne «Inn på tunet»: Demenssyke har hatt mulighet til å benytte seg av et aktivitetstilbud i Stall fagerbakken. Besparelsen er beregnet til 300.000 kroner.

Demenssyke har hatt mulighet til å benytte seg av et aktivitetstilbud i Stall fagerbakken. Besparelsen er beregnet til 300.000 kroner. Sommer- og høytidsstengte idrettshaller: Mindre aktivitetstilbud for ferieglade barn og unge vil spare kommunen 260.000 kroner.

Svolvær trekker til seg drøssevis med turister, men kommunen går med dundrende underskudd. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Jeg kan akseptere hullete vei om demenssyke får dessert

Stein Alsos er leder i Vågan demensforening, og pårørende til person med demens.

Han mener det er hårreisende at man foreslår å ta vekk flere av tilbudene til de svakeste i samfunnet.

– Det er veldig mange andre plasser man kunne spart mye mer enn å ta fra de demenssyke, sier han til NRK.

Stein Alsos driver med revy. Han sier dessertforslaget er så latterlig at det er godt stoff til et nytt nummer. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han påpeker også ironien i at det er dessertgenerasjonen som nå foreslår å ta desserten fra de eldre.

– Det blir så latterlig at det er der man skal hente inn penger. I stedet for å ta ifra ressurssterke folk. Jeg kan eksempelvis godt akseptere å kjøre på en hullete vei hvis det medfører at disse menneskene fortsatt kan få dessert.

– Har du forståelse for at det må kuttes i Vågan kommune?

– Ja. Alle som er litt interessert i kommunepolitikk forstår at Robek-lista medfører at noe må skje. Men kanskje man skulle sett på å ta bort rundstykker i kommunestyremøtet før man foreslår dessertkutt hos demenssyke, svarer Alsos.

– Vi har ikke så mye rundstykker

Ordfører i Vågan, Vidar Thom Benjaminsen, erkjenner at de fremover mister all handlingskraft.

I tillegg vil de bli tvunget til å kutt.

– Fordelen, om det skulle være en fordel med Robek, så er det at vi blir tvunget til å gjøre endringer. Slik har det ikke vært i Vågan, sier han og legger til:

– Vi har vært livredde for å gjøre kutt som monner.

I fjor gikk Vågan kommune i underskudd med 72 millioner kroner. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

På spørsmål om dessertkuttet svarer ordføreren at det er synd hvis demenssyke skal føle seg bekymret nok en gang.

– Det eneste tiltaket vi har klart å gjennomføre er å kutte i sykehjemsplasser for demenssyke og andre pasienter. Forslaget om å kutte desserten, samt «Inn på tunet», er kanskje ikke de tusenlappene vi skal spare først.

– Alsos mener dere kan kutte rundstykker i kommunestyremøtene først. Hva tenker du om det?

– Jeg er egentlig helt enig i det. Det er ikke så mye rundstykker der da, svarer Benjaminsen.

Kommer flere kuttforslag

Ordføreren sier de fleste i Vågan trolig vil merke den økonomisk trange situasjonen i årene fremover.

Tommy Steinsvik, kommunedirektøren, sier at de fortløpende jobber med å finne flere muligheter for å spare penger.

– Listen er langt fra komplett.

Vågan kommune har en lang vei å gå før økonomien kan friskmeldes. Foto: Matthew / Unsplash

Han varsler at det vil komme flere tiltak som går på kommunens struktur i tiden fremover.

– Dessertforslaget blir kalt latterlig. Hva tenker du om det?

– Det er helt forståelig at det kommer slike typer reaksjoner. Slik skal det også være. Jeg synes det er helt greit. Det vil komme flere tiltak fremover som ulike aktører i kommunen vil reagere på.

Direktøren understreker at deres poeng til nå har vært å ikke utelukke noen tiltak.

– Så må vi se på verdien av hvert enkelt tiltak, og konsekvensene av dem.