Har mer utgifter enn inntekter – men bruker 150.000 kroner på nytt ordførerkjede

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nesna kommune har bestemt seg for å investere i et nytt ordførerkjede til 150.000 kroner.

Noen innbyggere mener at pengene kunne vært bedre brukt, gitt kommunens pressede økonomi.

Gullsmed og ordførerkjedespesialist Truls Grønvold sier at et ordførerkjede kan være en fin symbolikk, men at det ikke er et «must».

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, bruker et kjede laget av barn i en barnehage, og mener det gjør samme nytten som et dyrt smykke.

Torsdag 17. januar 2008 fikk NRK-seere presentert Ut i vår hage-episoden «Ikke i rute».

Der fikk vi se den fiktive nordledningen Oddbjørn Bunes, som hadde mistet dialektmelodien.

En nordlendings største skrekk.

Hva hadde skjedd?

Ordfører Aslak Grødums «kjedekomplekser» hadde ført til at dialektavgiften ikke var betalt.

Pengene ble heller brukt på nytt ordførerkjede.

Ødøy kommune fikk dialektmelodien tilbake, men ordfører Aslak Grødum måtte gi fra seg kommunalt selvstyre. Foto: Ut i vår hage / NRK

Nesnas befolkning lider neppe samme skjebne som de i Ødøy. De er også invitert, av kommunen selv, til å komme med meninger om hva ordførerkjedet bør inneholde.

På Facebook virker imidlertid folk å være opptatt av pengebruken:

– Det beste symbolet for idiotiske økonomiske avgjørelser er hammer og sigd. Så det får være mitt forslag, skriver en person.

NRK har vært i kontakt med John Brattli på Nesna. På Facebook lurte han på hva kjedet kostet - det vet han nå.

– Min private mening er at jeg synes det ordførerkjedet vi har i dag er mye mer spesielt og mer verdt enn et hvilket som helst annet i blank emalje.

– I det ligger det at de kunne ha spart seg for pengene?

– Ja, det kan du stole på.

Se hele Ut i vår hage-episoden her:

Derfor hater Roar Wang Oslo, ordførerens kjedekomplekser og Oslolosen border bussen. Du trenger javascript for å se video. Derfor hater Roar Wang Oslo, ordførerens kjedekomplekser og Oslolosen border bussen.

«Knøttekjede»

Ordfører Grødums komplekser bunner i at han har et lite «knøttekjede».

– Jeg hadde så lyst på nytt ordførerkjede. Jeg trodde det ville gagne kommunen min på lang sikt, sa Grødum til kommunalministeren.

Aslak Grødum sliter med å ta vanskelige avgjørelser i Ødøy kommune. Skylden blir lagt på ... ordførerkjedet. Foto: NRK

Nesna kommune er i motsetning til Ødøy en ekte kommune i Nordland.

Men i likhet med Ødøy har de et ordførerkjede de ikke er fornøyd med.

Det ble laget av kommunens tidligere rådmann Torbjørn Bendiksen.

– Han var veldig flink med tre, og det er et flott ordførerkjede. Men det er gammelt og har ikke vært brukt på lenge, sier Hanne Davidsen.

– Det er litt lett. Et ordførerkjede skal ha litt tyngde, både bokstavelig og symbolsk, sier ordfører Hanne Davidsen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ordføreren påpeker at det gamle, lette ordførerkjedet, heller ikke har noen symboler som representerer Nesna.

Et enstemmig kommunestyre har derfor bestemt at det nå skal investeres i et nytt, og forhåpentligvis tungt, ordførerkjede.

Er det rett å bruke 150.000 kroner på et nytt ordførerkjede i en presset kommuneøkonomi?

– Det kan du selvfølgelig stille spørsmål ved. Vi har presset økonomi. Vi har mer forbruk enn inntekter, svarer ordfører Hanne Davidsen.

Nesnas økonomi ble ytterligere presset da Nord universitet i 2019 vedtok å legge ned avdelingen der. Vedtaket ble senere omgjort og campus lever videre. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Hun sier det største målet til kommunen er å få økonomien i balanse.

– I den sammenhengen kan du si at dette kanskje ikke er det viktigste.

Snittpris på 150.000 kroner

Atle Antonsen, som spiller ordfører Grødum i Ut i vår hage, skildrer en karakter som lar seg friste av gode tilbud fra ordførerkjedeeksperter.

Skreddersydde kampanjer overbeviser Grødum om at et stort ordførerkjede vil hjelpe ham i den krevende jobben.

Spesialtilbudet på 210.000 kroner for et ordførerkjede er ikke langt fra virkeligheten. Foto: Ut i vår hage / NRK

Gullsmed og ekte ordførerkjedespesialist, Truls Grønvold, har omtrent 25 kjeder på samvittigheten.

Han sier Atle Antonsen skildring av en ordfører med kjedekomplekser er veldig god.

Kjedeekspertens engasjement startet for 10 år siden.

Hvor?

I Nordland.

Gildeskål kommune var Truls Grønvolds første kunde som ordførerkjedemaker. Foto: TG Design

– Hva er snittprisen på kjedene du lager, og hvorfor blir de så dyre?

– Snittprisen er rundt 150.000 kroner, slik Nesna beskriver. Noen ganger blir det litt billigere, andre ganger litt dyrere. Det er avhengig av hvilke metaller som brukes, og om de eventuelt skal ha noe gull, svarer Grønvold.

– Er et flott ordførerkjede viktig for å styre en kommune?

– Jeg synes det er en fin symbolikk. I de fleste sammenhenger det blir brukt er det jo for å synliggjøre ordføreren. En gammel tradisjon, men ikke et «must».

– Et stort ordførerkjede handler ikke om min forfengelighet. Det handler om at jeg gjør en bedre jobb med et større kjede, sa den fiktive ordføreren Dag Inge Risnes. Foto: NRK

Ordfører uten kjede ble reddet av barn

Grønvold understreker at det er spesielt fint med et ordførerkjede hvis ordføreren skal møte kongelige.

– Det er jo litt stusslig å komme som eneste ordfører uten et kjede.

I 2014 kom kronprinsparet på besøk til Steigen i Nordland. Daværende ordfører Asle Schrøder måtte reparere ordførerkjedet med en binders. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Men hvis kommunen har dårlig råd, finnes det et alternativ til dyre håndlagde smykker?

Svaret på det finner vi i Nordland.

– 1. januar 2020 ble Narvik sammenslått med Ballangen og halve Tysfjord, sier Rune Edvardsen.

Han er ordfører i nye, store Narvik kommune.

– Ergo var de gamle ordførerkjedene ute av dato.

Med så mye ferskt flott ordførerrike trengte Edvardsen kanskje et nytt, tungt og dyrt ordførerkjede?

Nei da.

Rune Edvardsen i Narvik bærer med stolthet ordførerkjedet han fikk gratis av barn i Skistua barnehage. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Barna i Skistua barnehage syntes synd i ordføreren som ikke hadde et smykke. Siden den dagen har jeg brukt dette i alle sammenhenger, sier han til NRK.

Til og med når han har møtt kongelige har han brukt barnehagevarianten.

– Det gjør akkurat det samme som et nytt, dyrt, stort smykke.

– Er det økonomiske grunner til at du velger denne varianten?

– Nei, egentlig ikke. Det er sjarmen og historien bak smykket som gjør at jeg har det.

Vil ikke på ROBEK i bytte mot ordførerkjede

Det finnes altså billige alternativer som kan gjøre nytten.

For Aslak Grødum i Ødøy kommune ble imidlertid presset for stort. Han måtte ha et nytt ordførerkjede.

– Kjære nordnorske venner. Det er nå bestemt at Ødøy kommune skal settes under administrasjon i bytte mot noe, sa han.

Kommunalministeren og administrasjonen tok over styret av Ødøy kommune. Selvstyre var ifølge Grødum uansett bare styr. Foto: NRK

Tilbake til Nesna.

Er de villige til å bytte kommunalt selvstyre mot nytt ordførerkjede?

– Nei. Det er vi ikke, svarer Hanne Davidsen og ler.

Hun understreker også at det var et enstemmig kommunevedtak som avgjorde dette – og at hun forholder seg til det.

De fleste ordførere smykker seg med ordførerkjede når de besøker kongelige. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Hva tenker du om løsningen til Edvardsen i Narvik?

– Det høres ut som et spennende forslag. Jeg må sette meg inn i det.

Nå er Nesna i gang med prosessen rundt nytt ordførerkjede og innbyggerne er invitert til å komme med forslag til utsmykking.

– Er det viktig for en kommune å ha et flott ordførerkjede for å styre godt?

– Nei, det er ikke viktig for å styre en kommune. Det er et symbol på hvem og hva kommunen er. Når vi nå tenker å lage et nytt ordførerkjede skal det vare i flere generasjoner av ordførere etter meg, svarer Davidsen og avslutter:

– Vi har hatt en diskusjon på om vi skal være en egen kommune, og et ordførerkjede er kanskje et symbol på at vi er nettopp det. Sånn sett er det viktig.