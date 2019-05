Seks tips om bunad og tilbehør til 17. mai

Mange kler seg opp i bunad 17. mai, og du lurer kanskje på hvordan du skal stelle med din kjære folkedrakt før festen setter i gang?

Ellen Øverland er produksjonsleder i Heimen Husfliden, og har god oversikt over skikk og bruk med bunaden. Hun er utdannet skredder og har jobbet med bunader i 18 år.

Ellen Øverland jobber hos Heimen Husfliden i Oslo, og sier mange er usikre på hvordan de på best måte kan bevare og behandle sin bunad. Foto: Ingunn Michelsen / NRK

– Mitt beste tips er å være tidlig ute med å sjekke om alt er bra med bunaden, og at den passer. Spesielt hvis det er lenge siden du brukte den sist, presiserer Øverland.

Hun anbefaler å la bunaden henge i skapet på nasjonaldagen om den er for trang.

Øverland vil nødig være et bunadspoliti og bestemme for andre, men snakker ut fra egne erfaringer og hva hun mener er riktig for seg selv, når hun nå deler sine råd.

BUNADREGLER: Kronprinsfamilien hilser barnetoget på Skaugum 17. mai. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

1. Hodeplagg

– Hodeplagget er en viktig del av bunaden, og nesten alle bunader har et type hodeplagg som følger med. Hvis du absolutt ikke vil bruke hodeplagg, kan du fint erstatte det med et silkeskjerf.

Hårvippen har blitt mer og mer populær den siste tiden. Foto: Ingunn Michelsen / NRK

Øverland forteller at det er en lang tradisjon med å flette eller sette opp håret.

– Jeg ser at mange dropper hodeplagget og heller velger å slå ut håret. Da kan det være fint med en hårvippe, men pass på at håret er på innsiden av den.

2. Ørepynt

– Dinglende ørepynt hører ikke med til bunad. Gå for noe diskret. Små perler eller diamant i ørene må være lov, forteller Øverland.

– Dersom det følger med annet tilbehør til bunaden din, så bruk helst det, legger Øverland til.

3. Skjorte

– Tradisjonelt skal skjorten være i en linkvalitet, gjerne med broderier, men hvis den ikke passer eller du vil kjøpe en ny, kan du gå for en i bomullsvariant. Men hold deg til en helt hvit, klassisk fasong, sier Øverland.

17. mai nærmar seg, og er du ein av dei som gruar deg til å stryke skjorta? Fortvil ikkje, her er ekspertens heitaste tips. Du trenger javascript for å se video. 17. mai nærmar seg, og er du ein av dei som gruar deg til å stryke skjorta? Fortvil ikkje, her er ekspertens heitaste tips.

4. Sko

– Jeg sier alltid at det viktigste er å ha gode sko. Helst svarte bunadssko med sølvspenne, men ikke gå til innkjøp av nye sko rett før 17. mai, da kan du risikere gnagsår og vonde tær. Du må rekke å gå inn skoene for at de skal vide seg ut.

Vær god tid i forveien med å kjøpe bunadsko. Foto: Line Haus / NRK

Hun anbefaler å bruke en ullknestrømper fremfor en glatt nylonstrømpe for at skoene skal sitte godt på.

– Stakken skal rekke 10–20 cm fra bakken, så det er ikke så nøye om du velger å ta på deg noe annet enn bunadssko. Men det er lurt å gå for et par helt sorte sko så de ikke stjeler all oppmerksomhet.

5. Veske

– Til de fleste bunader hører det en veske til, som skal henge på venstre side av bunaden. Om du skal bære med deg mer enn bare leppestift og mobil, så kan det være fint å bruke en tøypose.

Bunadvesken skal henge på venstre side. Foto: Anne Wirsching / NRK

Hun råder også om å sy en ekstra lomme i understakken.

6. Annet tilbehør

– Paraply er også noe som har kommet de siste årene. Det beste er å bruke en helt sort eller blå, sier Øverland, og legger til:

– Hvis det er kaldt er det bedre å ha på ullundertøy under bunaden. En allværsjakke ser ikke særlig fin ut over bunaden.

Hun påpeker at fargen på strømpen er ikke så nøye, men at det kan være lurt å kjøpe en understakk.

– Da faller bunaden finere, og du slipper å sitte på ull. Det har også blitt populært med sølvbelte, men det er helt frivillig.