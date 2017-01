Uværet beveger seg mot Nord-Norge

Onsdag kveld er det fare for vind opp mot orkan styrke i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Lavtrykket befant seg tirsdag formiddag over Grønland. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Vest-Finnmark er under økt overvåking. Det kan forekomme vindkast på opp mot 45 meter per sekund inn over land. Blir varselet oppjustert til ekstremvær, får dette et kvinnenavn på Y.