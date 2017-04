Utenlandssvindel for 160 millioner

Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011, skriver Dagsavisen. 71 trygdemottakere er anmeldt for trygdesvindel i Sverige, mens Thailand er på andreplass med 66. I Spania var det meldt svindel for 8.7 millioner.