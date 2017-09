Usikkerhet om Venstre i regjering

Leder i Troms Venstre, Irene Dahl, vil ikke kommentere om Venstre bør gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. – Det er for tidlig å ta et standpunkt, sier hun. Saka skal behandles i partiet de kommende ukene, sier Dahl. Leif Gøran Wasskog, som leder Finnmark Venstre, mener et slikt regjeringssamarbeid bør være uaktuelt.