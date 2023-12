Louise Eriksen (23) fra Tromsø er mor til en ettåring, og hele høsten har hun sett etter rimelige billetter til Bodø.

Men det har ikke vært enkelt, forteller hun.

For hvis man er ung forelder og skal reise med SAS, kan man ikke kombinere ungdomsbillett og spedbarnsbillett, selv om spedbarnet uansett reiser gratis i fanget.

Foreldrene må kjøpe voksenbillett hvis de skal ha med spedbarn, selv om de alene kan reise med rabatterte ungdomsbilletter.

– Svindyrt

– Problemet er at det er svindyrt, hevder Eriksen.

Hun mener det burde holdt med en ungdomsbillett når barnet hennes uansett sitter i fanget.

Louise Eriksen skulle gjerne sett at både Norwegian og Widerøe var tydeligere på at det var mulig å bestille ungdomsbillett. Foto: Privat

SAS bekrefter regelen

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, bekrefter at de rabatterte ungdomsbillettene ikke kan kjøpes i kombinasjon med andre billetter.

– Dersom man ønsker en spedbarnsbillett, der man kun betaler skatter og avgifter, er den knyttet til produktet voksenbillett.

– Det er noe vi informerer om på nettsiden når man bestiller.

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, bekrefter at de rabatterte ungdomsbillettene ikke kan kjøpes i kombinasjon med andre billetter. Foto: Vilde Helljesen

Hvorfor regelen er slik og hva de tenker om den ekstra kostnaden det kan påføre unge foreldre, ønsker ikke SAS å uttale seg om.

SAS' ungdomsbilletter gjelder reisende mellom 12 og 25 år.

– Dårlig og helt unødvendig

Frode Steen er økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Han mener dette er en merkevare-sak som SAS ikke kommer godt ut av.

Frode Steen er økonomiprofessor ved Norges Handelshøgskole Foto: Hallvard Lyssand

– De definerer spedbarnsbilletten ut ifra alderen til mor eller far, forklarer Steen.

Han legger til at det ikke kan være et argument at ungdomsbilletter er rabattert. For dersom mor eller far hadde bestilt en billett lenge på forhånd, kunne det tenkes at de hadde fått en pris som ville vært like lav som prisen for en ungdomsbillett.

– Det er ikke en veldig stor gruppe som SAS straffer og dermed tenker jeg det er en dårlig og helt unødvendig merkevare-sak fra SAS sin side.

Mener informasjonen ligger lett tilgjengelig

I motsetning til SAS, åpner Norwegian og Widerøe for bestilling av ungdomsbilletter sammen med spedbarn.

– Jeg fikk et tips om at det skulle være mulig hos Widerøe, men jeg har ikke funnet frem til informasjonen.

Men Louise Eriksen mener at informasjonen heller ikke her er lett tilgjengelig.

Det avviser Widerøes kommunikasjonssjef, Catharina Solli.

– Når du har krysset av for ungdomsbillett og det ikke lar seg gjennomføre å legge til et spedbarn, er det naturlig å klikke på informasjonsknappen ved siden av, sier Solli og henviser til skjermdumpen under.

Her ser man hvor informasjonen på Widerøe sin nettside står. Widerøe tilbyr reise med spedbarn selv om man reiser med ungdomsbillett. Foto: Skjermdump

– Jeg kjenner jeg blir frustrert, sier Eriksen og legger til at hun ikke skjønner hvorfor informasjonen ikke kan ligge på samme billettside som all annen billettinformasjon.

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli. Foto: STIAN MICHALSEN / STIAN MICHALSEN

– At noen påstår at informasjonen er vanskelig å finne er leit å høre, men absolutt ikke noe vi har til hensikt, sier Solli.

– Vi skal se på muligheten for å gjøre informasjonen tilgjengelig også andre steder, sier Solli.

Kommunikasjonsdirektør hos Norwegian, Esben Tuman. Foto: Norwegian

Også hos Norwegian kan man reise med ung-billett, selv om man reiser med spedbarn på fanget.

Kommunikasjonsdirektør hos Norwegian, Esben Tuman, mener informasjonen er veldig lett tilgjengelig.

– Vi oppgir at de eneste forbeholdene er at barnet sitter på et fang og at barnet er under to år gammelt på reisetidspunktet.