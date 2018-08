Underlig aktivitet på sola skapte elektrisk fenomen i bakken

– Det var en veldig sterk hendelse, sier Rob Stammes.

Stammes har i mange år vært interessert i aktiviteten på sola, og driver sitt eget observatorium på Laukvik i Lofoten.

Her tar han og Therese van Nieuwenhoven imot gjester fra hele verden, og gir råd og veiledning til turister som vil vite hvor og hvordan man best kan observere nordlys.

For å kunne gi slike råd bruker Stammes ulike instrumenter. Hensikten er å overvåke nordlyset. En lidenskap han har hatt siden 1989.

– Jeg bruker mange instrumenter for å varsle nordlysaktivitet. Når vi får slike magnetiske stormer som dette, det er da det er best forhold for å se nordlys.

Rob Stammes tar imot turister fra hele verden, som kommer til Lofoten for å oppleve nordlys. For han starter sesongen neste uke, forteller Stammes. Foto: Adrian Szatewicz

– Handler om fysikk

Han viser til sist helg, da instrumentene hans fanget opp noe spesielt.

Funnene har han rapportert til Spaceweather.com, en side som drives av ildsjeler med særskilt interesse for romvær.

Her forteller han om hvordan apparatene fanget opp aktivitet ikke bare på himmelen over oss – men også under oss.

Ved hjelp av måleinstrumenter i bakken, oppdaget Strammes sterke strømmer av elektrisitet i jordsmonnet.

Det skjedde etter en uvanlig sterk geomagnetisk storm, en såkalt G3-hendelse, forårsaket av et koronahull på sola (se faktaboks).

– Dette handler i bunn og grunn om fysikk, sier Stammes.

Rob Stammes er over gjennomsnittlig interessert i romvær. Her ser vi noen av instrumentene han bruker. Foto: Privat

Sjeldne avlesninger

At aktiviteten på sola kan påvirke elektronisk utstyr, er en kjent sak. Geomagnetiske stormer kan påvirke kraftanlegg, og – i sjeldne tilfeller, forårsake komplette «blackouts».

Fra såkalte koronahull kommer det elektrisk ladede partikler. Foto: Spaceweather.com / SDO/AIA

De fleste steder kan jord lede strøm som følge av oppløste salter og mineraler. Så når magnetfelt begynner å vibrere – som skjer under magnetiske stormer, fører det til strømninger av elektrisitet. Det er dette Stammes har fanget opp med apparatene sine.

– Under den magnetiske stormen målte jeg verdier 10 ganger sterkere enn normalt. Dette er sjeldne avlesninger, forteller Stammes til Spaceweather.

At geomagnetiske stormer kan gi slike «terrestriske effekter» kommer det også fram av en rapport fra OECD.

Forskere har tidligere funnet at geomagnetiske stormer kan ha helseeffekter. I 2014 slo en studie fast at risikoen for slag øker under slike begivenheter, ifølge Reuters – uten at forskerne helt har kunnet gi en god forklaring på hvorfor.

Radioamatørene slet

I Lofoten ble i alle fall Stammes tatt på sengen av det som skjedde.

Han forteller at et eget «værvarsel» for romvær vanligvis gir forskere og andre rominteresserte et varsel om at noe er i ferd med å skje.

– Dette var spesielt, fordi det var mye sterkere enn ventet. Hvorfor, er et mysterium, sier han, og forteller at forskere fra både Egypt og Kina har tatt kontakt for å få vite mer om de målingene som han har gjort.

Stormen skapte problemer for radioamatørene. Radioamatør Einar Fresvik fra Bodø forteller at det var total «radioblackout». Med andre ord fikk han ikke tak i vennene sine.

– Nå har det heldigvis begynt å ta seg opp, slik at det er mulig å kommunisere igjen, forteller Fresvik.