Tysfjord-tiltalt: – Jeg vet ikke om retten vet hva en sjaman er

– Da jeg var barn kunne jeg se en mann som var død. Jeg forsto ikke hva det var. Min mor mente jeg skulle glemme dette, fortalte den tiltalte Tysfjord-mannen i 40 årene da han startet sin forklaring i Salten tingrett i dag.

Mannen som er tiltalt for voldtekt og overgrep mot seks kvinner, men nekter straffskyld på samtlige tiltalepunkter. Kvinnene er i dag fra rundt 20 til rundt 80 år gamle. En av de fornærmede var ifølge tiltalen under 16 år da overgrepet skjedde.

Mannen er den første tiltalte i den såkalte Tysfjord-saken, og det er satt av ti dager til rettssaken.

Dag to starter med at tiltalte forklarer seg om forholdet som gjelder en i dag 83-år gammel kvinne på Østlandet. Tiltalen gjelder «seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen».

– Rørte henne ikke

Den tiltalte Tysfjord-mannen, nekter for voldtekt og overgrep mot seks kvinner. Her forsvarerne Hilde Guldbakke og Tarjei Ræder Breivoll. Foto: Kari Skeie / NRK

Da kvinnen forklarte seg mandag fortalte hun at hun tok kontakt med tiltalte i 2010 for å få hjelp til å bli frisk. I stedet ble hun ifølge tiltalen utsatt for et seksuelt overgrep. Kvinnen fortalte at han først gikk rundt i huset og jaget onde ånder, før han skal ha forgrepet seg på henne på soverommet.

Tiltalte har en helt annen forklaring på hva som skjedde i kvinnens leilighet.

– Jeg tok fram en liten samekniv som jeg alltid har med meg. Den bruker jeg når jeg leser folk. Jeg leste kroppen hennes. Jeg berørte henne ikke. Så tok jeg kniven og gikk over henne og samler alt det vonde i en fot. Nå har jeg gjort det kan for deg, sa jeg til henne.

På spørsmål fra aktor Jorild Steindal kommer det fram at han kunne ha vært i berøring med kvinnen.

NRK har fått tilgang til et par av annonsene hvor mannen annonserer sine tjenester som helbreder, sjaman og åndeutdriver. Foto: Faksimile

– Jeg kan ha vært bort i kroppen hennes. Jeg må være ganske nær. Vanligvis er jeg bare noen centimeter fra kroppen. Jeg var ikke interessert i henne seksuelt, sier mannen.

Satte inn annonse i avisen

Tiltalte forteller at omgivelsene har vært skeptiske til sjamanistiske evner.

– Jeg har blitt truet på livet. Jeg vet ikke om retten vet hva en sjaman er. En sjaman er den som ser på folk som er døde og kan ha kontakt med dem.

– Healing inn med morsmelka

Tiltalte forteller at han i 8-årsalderen oppdaget at han kunne se og høre ting.

– Jeg begynte å behandle folk fra jeg var 18 år, og det fungerte. Jeg kan lese folk som har det vondt. Jeg er vokst opp i et samisk miljø. Healing, eller lesing som vi sier nordpå, kom inn helt naturlig.

Selve åndeutdrivingen forklarer mannen slik:

– Når jeg går inn i et hus kan jeg noen ganger se folk som er til stede. De kan være gode eller onde. Mange av dem har ikke innsett at de er døde. Det går an å drive dem ut av huset.

Avviser at han krevde penger

Det var da han ble uføretrygdet i 2010 at han satte inn avisannonsene. Mannen forteller at han raskt fikk mange henvendelser.

– Jeg har hatt inne to annonser i Telemark i forbindelse med at jeg skulle besøke en venn i området. Dette er den eneste gangen jeg har annonsert. Folk kjenner meg gjennom jungeltelegrafen. Jeg har aldri sendt regning. Jeg har sagt at hvis du vil gi meg penger er det geit. Hvis du vil gi meg en kopp kaffe er det greit.

Kvinnen i 80-årene ville selv betale 4000 kroner for behandlingen, ifølge tiltalte.

– Jeg mente det var for mye. Det var en gave hun ville gi til meg.

Sendte meldinger til 14-åring

Saken fortsetter med vitnemålet fra en kvinne som var under 16 da hun skal ha blitt utsatt for overgrep. Aktor Jorild Steindal leste opp en rekke meldinger med seksuelt innhold mannen skal ha sendt da jenta bare var 14 år gammel.

– Hadde jeg ikke visst at det var min telefon, hadde jeg ikke trodd at det var jeg som har sendt meldingene. Et normalt menneske som er såpass gammel gjør ikke slikt. Men jeg var en sånn mann som ikke hadde hemninger. Det er helt avskyelig. I dag kunne jeg ikke skrevet noe sånt. I dag har jeg et stabilt og rolig liv i forhold til tidligere, forklarte mannen.