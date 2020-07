Den spektakulære trappa ble bygd i 1919 av arbeidere kalt «rallere» for å sikre kraft til industristedet Glomfjord.

Det som en gang representerte slitsomme dager med turer opp og ned de 1132 trappetrinnene, er i dag en populær topptur.

I fjor sommer var Fykantrappa det mest populære søkeordet på Visit Norways søkemotor for Nord-Norge.

Det er også omtalt på Topp femten-listen til de mest Instagram-vennlige turene i Salten.

I vinter ble trappa utbedret og i juni åpnet trappa en kort stund. Så ble det igjen stengt – og denne uka kom beskjeden fra Statkraft: Fykantrappa kommer trolig aldri til å bli åpnet for fri ferdsel igjen.

Det var Kulingen som først omtalte saken.

Les også: Ber foreldre om å holde små barn borte fra populære fjelltopper

Har du prøvd deg på denne trappa i finværet? 🤩🧗 Hør rapporten fra toppen av Fykantrappa og Rallarbrakka: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02014119/26-07-2019#t=1h32m13.92s Publisert av NRK Nordland Torsdag 29. august 2019

Råte og slitne metallbolter

Det er Statkraft som eier trappa og som har bestilt en tilstandsrapport om den over 100 år gamle trappa.

Kraftverksjef Fred Inge Kristensen i Statkraft, sier han er overrasket over at trappa har holdt i over 100 år. Men nå stenges den for offentligheten. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi har vært bekymret for trappas tilstand og den dramtisk økte trafikken som har vært. I fjor var det 15.000 som gikk i trappa. For oss er jo dette en anleggstrapp som vi bruker til å inspisere anlegget vårt oppe på fjellet, sier kraftverksjef Fred Inge Kristensen i Statkraft.

I juni var Cowi og en geolog på befaring. Antagelsene viste seg å stemme. Trappa er i så dårlig stand, at Stakraft ikke kan garantere sikkerheten til de som går opp.

– Det ble funnet råte og fukt, tretthetsbrudd i metall og metallbolter som var satt inn for å holde på plass trappa. I tillegg er det store steinblokker som er løs og som kommer til å falle ut.

Kristensen sier trappa var stengt siden befaringen og at den nå blir stengt på ubestemt tid.

– Utgangspunktet vårt nå, er at den aldri kommer til å åpne for fri ferdsel igjen. Det er fordi vi aldri kommer til å klare å garantere for folks sikkerhet.

Trappa er bevaringsverdig, noe som betyr at den for eksempel ikke kan erstattes med en jerntrapp.

– Om vi skulle omdefinert den til en turisttrapp, ville den aldri blitt bygd som i dag. Den følger ingen av dagens regler. Den ble jo bygd for 100 år siden og den gang fantes det ikke noe regelverk. Sikkerheten er det absolutt viktigste.

Han er egentlig overrasket over at trappa har holdt så lenge.

– Det er litt utrolig, med alt det som ble avdekket i juni. Så vi skal være sjeleglad for at det har gått bra.

Skuffet

Tidligere i år var NRK på besøk ved Fykantrappa. Den gang var Line Peggy Pedersen, som driver fjellrestauranten Rallarbrakka på toppen av trappa, bekymret for at de ikke skulle klare å få utarbeidet trappa før sesongstart.

Men nå viser det seg at situsjonen til trappa er langt mer alvorlig enn først antatt.

Beskjeden fra Statkraft ble overlevert til driverne av Rallarbrakka torsdag.

– Da er det bare å legge ned, tenker jeg. Hvis man ikke kan komme til noe enighet med de, og ha en dialog om at man på en eller annen måte kan bruke den og tar med gjester opp som en gruppe i samlet flokk, sier Pedersen.

Hun forteller at den populære fjellrestauranten kommer til å holde stengt inntil videre, men Pedersen har troen på at trappa skal kunne bli fikset:

– De klarte jo å bygge den for hundre år siden, da klarer de vel å reparere den nå, tenker jeg. Man skal jo ha i bakhodet at Fykantrappa har stått der i over hundre år, og at det aldri har vært et skrubbsår som har skjedd oppe i trappa, sier Pedersen.