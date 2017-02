Tror på hjertesamarbeid

– Fagmiljøene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge kommer til å samarbeide godt når det skal bygges opp et PCI-senter i Bodø. Det tror hjertespesialist i Bodø, Anders Hovland. Onsdag ble det kjent at toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, går inn for å etablere et PCI-tilbud i Bodø.