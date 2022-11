Thomas Rønning jobber som fotballtrener og måtte se tribunen sin brenne ned.

– Jeg er tom for ord, jeg håper bare at det har vært noe feil på det elektriske som har startet brannen, og at det ikke er noe hærverk. Det er bare trist å se.

Det tok knapt en halvtime før flammene hadde slukt tribunen, forteller han.

– Det er lagt ned så sinnssykt mye dugnadsarbeid for å bygge denne tribunen, og se at det fordufter på en halvtimes tid er helt hjerteskjærende. Det er helt ubeskrivelig.

– Hva har det å si for fotballen og Melbu?

– Det er for tidlig å si noe om, men kunstgressbanen er jo ødelagt. Så jeg tenker at vi må finne ut hva som har skjedd, så tenker jeg at vi skal ikke legge oss ned av den grunn, men dette er bare trist.

Laget Melbo IL spiller i tredjedivisjon.

Ikke spredningsfare

Det var tirsdag kveld litt før klokken 21.00 at brannvesenet i Melbu fikk melding om brannen.

– Det er brann i et tribuneanlegg med overbygg på Melbu. Siste melding var at det var en fullt utviklet brann, sier Terje Øverdal ved 110-sentralen i Nordland til NRK.

Øverdal sier de ikke har fått melding om at det er spredningsfare til andre bygg.

– Brannvesenet jobber med å få flammene under kontroll.

Ifølge overbrannmester Øverdal er det ikke kommet meldinger om at mennesker er i fare.

– Det var litt spredning til gressmatten, men det er nå under kontroll.

Melbu ligger i Vesterålen i Nordland.

Store skader

Stig Hansen, politiførstebetjent på stedet, forteller om store skader.

– Vi fikk melding om at tribunen på stadionet var overtent, når vi kom til stedet startet brannvesenet slukkingen med en gang. Det hadde spredt seg til gressmatten. De fikk slukket det og sikret byggene i nærheten.

Årsaken til brannen vet politiet enda ingenting om.

SKAL ETTERFORSKE: Stig Hansen er politiførstebetjent i Vesterålen, og forteller at de skal etterforske brannen. Arbeidet starter med en gang brannen er slukket. Foto: Tone Marit Sørensen

– Men det blir en del etterforskning etter hvert for å finne ut hva som er årsaken.

Videre vil brannvesenet fortsette å slukke på tribunen.

– så vil etterforskningen etter hvert, med åstedsundersøkelser og vitneavhør, forhåpentligvis avdekke hva som er bakgrunnen for brannen, sier politiet.

Ble øyevitne

Aleksander Reinholdsen ble vitne til brannen. Han bor i nærmeste hus til tribunen, og gikk tur med hunden bare 20 minutter før brannen startet.

– Så skulle jeg slippe ut hunden 20 minutter senere, og ser at det er i full fyr.

Reinholdsen springer ut for å hjelpe.

– Jeg rykker opp porten og ringer brannvesenet, men alt er overtent.

Det tok kanskje ti minutter før brannvesenet ankom stedet, antar Reinholdsen.

Han så ingen på stedet før selve brannen.