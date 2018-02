Den tidligere Jysk-ansatte mannen ble i desember 2016 dømt til fengsel i tre år og seks måneder for å ha tent på Hunstadsenteret i Bodø. Dommen ble anket, og i lagmannsretten i fjor høst ble han frikjent av juryen. Men dette nektet fagdommerne å godta. Årsaken er at de mener tiltalte er skyldig, sier aktor statsadvokat Thor Erik Høiskar.

– De tre fagdommerne mente at han utvilsomt var skyldig og da settes juryens svar til side, og så blir det en ny sak med tre fagdommere og fire meddommere.

Vil føre de samme bevisene

Statsadvokat Thor Erik Høiskar tror den tiltalte mannen vil bli dømt for kjøpesenter-brannen når han nå møter i retten for tredje gang. Foto: Frank Nygård / NRK

For at tiltalte skal dømmes må fem av disse være enige i skyldspørsmålet. Aktoratet mener tiltalte er skyldig og vil føre de samme bevisene som forrige gang, sier Høiskar.

– Jeg tror at det riktige resultatet kommer frem når domstolen har sagt sin mening. Det er jeg trygg på.

Det har gått nesten to år siden første rettssak.

– Det er jo alltid sånn at bevisene endrer seg over tid. Folk husker mindre, men de alle fleste vitnene har jo forklart seg i retten to ganger tidligere og de forklaringene har vi og kan gå tilbake til dersom det er behov for det.

Glad for juryavgjørelse

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Tiltalte, en Saltenmann i 20-årene, har hele tiden nektet for at det var han som var årsaken til at det begynte å brenne i kjøpesenteret sommeren 2015.

Da ankesaken i dag startet i Hålogaland lagmannsrett, sa mannen seg ikke skyldig.

– Han ble selvfølgelig veldig glad først, men han ble like selvfølgelig veldig lei seg da fagdommerne ikke godtok frikjennelsen, sier mannens forsvarer Hilde Guldbakke omr juryens avgjørelse i forrige rettsrunde.

Guldbakke tror at en meddomssrett der fem av åtte må være enige er positivt.

– Jeg synes det styrker vår sak, fordi nå må fem stykker være enige for å felle ham.

Saken har vart lenge og nå er tiltalte bare ivrig etter å få avslutta saken, sier forsvarer Guldbakke.

– Han har ikke gjort dette og det å ha en sak hengende over seg som du ikke er enig i er en stor belastning. Og det er uansett utfall godt å få lagt noe bak seg.

Det er altså tredje runde i denne saken som starter i Hålogaland lagmannsrett i dag, og det er satt av tre dager til saken.