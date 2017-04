Tre til sykehus etter trafikkulykke i Gildeskål

– En personbil kom over i feil kjørefelt. Det skjedde rett utenfor tunnelinngangen i nordgående retning på fylkesvei 17 i Gildeskål, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

I alt seks personer og to biler var involvert i ulykken. Ingen av de tre som er sendt til sykehus skal ha livstruende skader, ifølge politiet. Tre andre, to barn og en voksen, ble sendt til legevakt for helsesjekk.

Politiet opplyser at en mann i 30-årene har fått førerkortet beslaglagt i forbindelse med ulykken.

Ifølge politiet fører snø og is til vanskelige kjøreforhold i området. Fylkesvei 17 gjennom Vindviktunnelen er midlertidig stengt, og politiet driver manuell dirigering av trafikken på stedet.

Vindviktunnelen er en 988 meter lang veitunnel, som er en del av fylkesvei 17. Politiet fikk melding om ulykken klokken 18.27 tirsdag.