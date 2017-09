Tre dømt – kun én har «fått» dom

Et ektepar og en kvinne er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel etter å ha bedratt 31 personer for over 670 000 kroner. Selv om dommen har falt er den ennå ikke forkynt for to av de dømte. Dommen ha ligget i lengre tid hos politiet i Tromsø uten å ha blitt forkynt, ifølge vol.no.