Stortingskandidaten fra MDG om:

Det å søke tilbake til røttene i Vesterålen etter flere år som leder for Fretex.

Å være realist og kjøre dieselbil og fly når det trengs.

Og om å bli en habil bilsjåfør i en alder av bare 12–13.

Listetoppen for MDG i Nordland er en kvinne med allsidig bakgrunn. Hun havnet tidlig i fiskerinæringa, hvor hun drev med salg av laks og hvitfisk.

Hun har jobbet med service relatert til oppdrettsnæringa og ledet et IT-prosjekt for Andøya Space Center. Hun har også startet asylmottak i Øksnes og vært leder for Fretex i Nord-Norge over syv år.

Men et verdivalg skulle for noen år siden få henne til å gi seg i det private næringslivet og heller søke tilbake til røttene i Vesterålen.

Dette visste du ikke om... Ekspandér faktaboks Gjennom en artikkelserie på nett har NRK snakket med listetopper ved ulike parti som stiller til høstens stortingsvalg.

Hensikten er at leserne skal bli litt bedre kjent med stortingskandidatene fra Nordland.

Vi har bedt politikerne ikke bare fortelle om egen politikk; ambisjoner og hva de står for, men også noe personlig om seg selv.

Resultatet er små portretter på mellom 500 og 1000 ord, hvor du forhåpentligvis lærer en ting eller to om politikerne våre du ikke visste fra før.

Kritiserer regjeringa

Vi skriver 18. juli. Skipper og fylkesleder for MDG i Nordland, Bror Martin Hansen, har krysset Vestfjorden i kuling for å rekke fram i tide til valgkampåpninga på gjestebrygga i Bodø Havn.

Han bedyrer å ha seilt miljøvennlig med seilbåten Fyken, som i dag fungerer som scene for artist og MDGer Ida Maria fra Nesna. Og som talerstol for listetopp Toine C. Sannes.

– Nå er tiden moden for å få inn en grønn stortingsrepresentant fra Nordland, lyder budskapet til de tjuetalls fremmøtte, før det vises til en nylig valgmåling som ville gitt MDG seks-syv representanter på tinget.

– Norske politikere ler av Trump når han snakker om «clean coal», men her hjemme snakker vi om «ren, norsk olje». Den norske regjeringa er egentlig Trumps største fanklubb, fortsetter hun.

I sin tale på valgkampåpningen for MDG i Nordland kritiserte Toine C. Sannes dagens politikk for å være både uansvarlig og paradoksal. – Det er på tide med et grønt skifte. Her på seilbåten til fylkesleder Bror Martin Hansen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Fikk dårlig samvittighet

Det er ingen selvfølge at Toine holder valgkamptale denne tirsdagen. Inntil for et par-tre år siden var hun et helt ubeskrevet blad i politikken.

Trebarnsmoren hadde leilighet i Tromsø og stilling som daglig leder for Fretex i Nord-Norge, en jobb hun elsket.

Men jobben kom også med en pris.

– Etter å ha ledet en bedrift i Nord-Norge med ufattelig mange reisedøgn, kombinert med en skilsmisse og det å være mor for små barn, var det et verdivalg som fikk meg tilbake til venner og familie i Vesterålen.

– Jeg hadde fryktelig dårlig samvittighet over å være så mye borte fra barna, og kjente meg på et tidspunkt ferdig med flyplasser og hotellrom, sier Toine.

Måtte overnatte hos rektor

Et påfølgende friår ble benyttet til en lang reise i India. Deretter begynte hun på den «evigvarende jobben» med å pusse opp barndomshjemmet på Dyrøya i Øksnes.

Et sted hun for øvrig har mange minner fra.

Her fikk hun tidlig kjenne på samferdselsutfordringer. Veien til ungdomsskolen på fastlandet involverte en fergetur på litt over en time.

– Det var mer enn én gang at ferga ikke gikk på grunn av dårlig vær. De gangene vi ikke kom oss hjem var det gjerne rektor som tok oss inn, mimres hun.

Sommeren 1996 ble det åtte uker jobb på reketråleren Myrefisk 2, ved Grønland. Jobben tok Toine ved siden av studiene for å forberede seg på arbeidslivet. – Som eneste jente var det god plass på «soldekket», forteller hun. Foto: Privat

Lærte å kjøre bil som 13-åring

Her kommer vi også inn på en litt artig historie. På fergeleiet på fastlandssiden hadde moren en bil hun brukte når hun skulle ut på tur.

Mor var imidlertid ikke glad i å kjøre på vinterføre, og benyttet da heller buss. Toine fikk ansvaret for å børste snø av den lille oransje bilen, og starte motoren av og til.

Toines barndomshjem i Øksnes, vakre Dyrøya. – Kanskje grunn nok til å bli MDGer, sier hun. Foto: Privat

– Jeg hadde startet på ungdomsskolen. Etter en stund tenkte jeg at det kanskje ikke var så bra at bilen bare stod der, og jeg bestemte meg for å kjøre den litt. Flere ganger kjørte jeg venninna mi hjem, hun bodde noen kilometer unna. Jeg syntes det var strålende å kjøre litt fram og tilbake.

Dermed gikk det til at Toine i en alder av 13 ble en ganske så habil sjåfør. At dette ikke var helt bra, gjorde tenåringen seg lite tanker om.

– Det skal sies at da jeg ble 18 og skulle kjøre opp så hadde jeg nesten ikke bruk for kjøretimer. Jeg hadde fem timer og glattkjøring, så var lappen i boks, ler Toine.

– Visste mor noe om grunnen til at oppkjøringen gikk så glatt?

– Nei, det var vel ikke noe grunn til å fortelle det? Noe som forteller meg at dagens ungdom er snillere enn jeg var. Hadde mine egne unger funnet på noe sånt, hadde jeg gått av hengslene.

– Jeg tror flere og flere får opp øynene får at vi trenger et parti på Stortinget som evner å trekke de store fossilpartiene i rett retning, sier Toine C. Sannes. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Variert utdanning

Toine har alltid vært vant med å ha mange jern i ilden, og ble mor som 21-åring. Å bli forelder i ung alder hindret henne ikke fra å studere fag som markedsføring, ledelse og kommunikasjon ved flere høyskoler.

Etter friår med India-reise og oppussing av barndomshjem, kjente 48-åringen seg rastløs og klar for nye utfordringer.

– Jeg lot meg inspirere av Rasmus Hansson, og begynte sette meg inn i hva MDG stod for. Jeg hadde stemt både til høyre og venstre tidligere, og likte grunntanken om blokkuavhengighet. For jeg tror løsningen finnes mange steder i det politiske landskapet.

En høstkveld tok Toine opp telefonen og slo nummeret til Bent Bakkan, nå fylkestingsrepresentant, og foreslo oppstart av lokallag på Sortland.

– «Ja, siden det er du som spør, så gjør vi det», svarte han. Vi jobbet hardt og klarte på kort tid å levere en fyldig valgliste med 26 personer.

Nordlandsdelegasjonen reiste med tørrfisk i kofferten og bygde fiskehjell utenfor landsmøtehotellet til MDG på Lillehammer. Med sydvest: Fylkesleder Bror Martin Hansen, og i oljebukse: Kommunestyrerepresentant i Flakstad, Anne-Birgith Mørkved. Rasmus Hansson hadde for anledningen booket en café-latte vogn, og alle fordommer skulle da være oppfylt. Foto: Helle Gannestad

Vil ikke at nordlendinger skal ha dårlig samvittighet

I forkant av høstens valg vil hun endre inntrykket av MDG som et utpreget byparti, og formidle at MDG ønsker å føre en annen politikk ute i distriktene.

– Som de fleste andre nordlendinger har heller ikke jeg alltid tid til å kjøre eller busse til Oslo, sier MDGs stortingskandidat fra Nordland. Hun unngår likevel fly så langt mulig, og tar fortrinnsvis partimøter over Skype. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Folk er redde for at vi skal stenge ned Nord-Norge med de samme grepene som man ønsker å bruke for å redusere biltrafikken inn til Oslo. Det kunne ikke vært mer feil.

Hun vil gjerne ha ned utslippene fra luftfarten og at folk tar færre helgereiser til europeiske storbyer, men vil samtidig ikke at nordlendinger skal ha dårlig samvittighet for å fly med Widerøe.

– Vi har en differensiert avgiftspolitikk som gjør at vi ønsker å bare legge noen få kroner på flybilletten i Nord-Norge. Vi som bor her er realistisk, og skjønner at folk ikke kan kjøre til Vardø.

Selv kjører hun dieselbil, men lover å bytte den ut med en Tesla som allerede er bestilt.

– Enn så lenge har ikke kjøp av elbil tatt av i Nord-Norge. Det skjønner jeg, for ladenettet er ikke god nok bygd ut enda. Det ønsker MDG å endre på.