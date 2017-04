To born skadd i frontkollisjon

Tre personar, derav to born, er skadd i ein frontkollisjon, skriv den svenske avisa Norrbottens Kuriren. Ulukka skjedde på E10 på svensk side, lika aust for Narvik. Personane vert no frakta til sjukehus. Kor alvorlege skadane er er usikkert.