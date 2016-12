To av tre er mot DAB-tvang

Til neste år skal rikskanalen på radio gradvis flyttes fra FM til DAB. Motstanden mot tvangsomleggingen er stor kort tid før FM-slukkingen starter. To av tre er imot slukkingen. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet, svarer 66 prosent at de er imot FM-slukkingen. 17 prosent er for, mens like mange sier de ikke har noen mening. (NTB)