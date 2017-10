Tiltalte møtte ikke

Tysfjord-mannen som er tiltalt for voldtekter og overgrep mot seks kvinner, blant annet ved å utgi seg for å være sjaman, møtte ikke opp når rettssaken starta i dag. Hans forsvarer Hilde Guldbakke ber om at deler av saken går for lukkede dører. Nå er retten lukket inntil videre.