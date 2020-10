– Vi sto der borte begge to med tårer i øya. Jeg så ikke for meg at det skulle bli så fint. At vi klarte å få det til var en stor bragd for oss alle, sier Jarle Olsen.

Olsen har bakgrunn i tung narkotikabruk og kriminalitet. Rus-karrieren startet allerede da han var 12 år gammel. I desember blir han 52.

Fortiden stoppet ham ikke fra å være med å bygge ei 60 meter lang bro i samarbeid med eventyrer Randi Skaug.

For både Jarle Olsen (til venstre) og Morten Holter var det en stor glede å kunne gå over den ferdige brua for første gang. Foto: Randi Skaug

Det er 5 år siden han ble «nykter» som han selv sier. De siste årene har han vært hekta på noe nytt; å være ute i naturen, å gi noe tilbake til samfunnet.

Gutta på brua

– Dette brygger bro mellom mennesker også. Det med kroner og øre er ikke så viktig. Det handler om det å ha noe betydningsfullt å gjøre,

Seks menn med lignende historier har brukt store deler av sommeren til å pendle fra østlandet og opp til Steigen.

Fellesnevneren foruten rusen og kriminaliteten er foreningen Medvandrerne.

– Jeg er ufattelig stolt av gutta og takknemlig over den rausheten som Randi viser. Men jeg er overhodet ikke overrasket over hva som bor i guttene, sier Are Lerstein, som står bak stiftelsen Medvandrerne.

Are Lerstein er ikke overrasket over hva mennene i Steigen har fått til, men veldig stolt av resultatet. Foto: Privat

Lerstein mener bragder som dette viser at man må slutte å stakkarsliggjøre og sykeliggjøre tidligere rusmisbrukere:

– Vi burde snu det på hodet og bruke disse ressursene på en konstruktiv måte. Å bo på gata er ikke for hvem som helst. Heldigvis har vi mange mennesker i samfunnet som ser ressursene som bor i «gamle røvere», sier Lerstein.

Dette er Medvandrerne: Ekspandér faktaboks Ble stiftet av Are Lerstein som er tidligere kriminell og rusavhengig. Lerstein ble kåret til Årets villmarking i 2020.

Foreningen har som mål å bruke naturen som metode for å finne motivasjon for endring til et rusfritt liv.

Foreningen bidrar i samarbeidsprosjekter over hele landet og arrangerer ukentlige turer for å skape opplevelser og endring for personer som ønsker å komme seg ut av rusmiljøet.

Har samarbeid med blant annet Femundsløpet.

Her har de inngått et samarbeid med eventyrer Randi Skaug om å restaurere brua som forbinder Grøtøya og Naustholmen.

– Vi sitter med stor stolthet og masse lærdom. Det er godt å kjenne på at vi har greid å gjennomføre broprosjektet. Du får bare lyst til å fortsette med dette her. Det er en fantastisk mulighet vi har fått her oppe sammen med Randi.

– Større enn Mount Everest

Randi Skaug driver med turisme på øya Naustholmen i Steigen. For de aller fleste er hun imidlertid kjent som eventyrer.

I 2004 var hun den første norske kvinnen som stod på toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest.

Hun slår fast at følelsen av å se de tidligere rusmiddelbrukere fullføre brua utklasset følelsen av å stå på toppen av Everest.

– Den opplevelsen i dag var bedre. Her var det mye mer varme. Det å gi noen en sjanse griper en så til de grader, sier hun.

Randi Skaug er kjent som eventyrer og er den første norske kvinnen som har stått på toppen av Mount Everest. Hun sier åpningen av brua overgikk følelsen av å stå på verdens høyeste fjell. Foto: Pia Lill Kolstad

Som driver av turistdestinasjon hadde hun også interesse av å restaurere brua. Det ønsket hun å kombinere med å la de som har stått litt utenfor få en sjanse.

– Dette er ikke noe de tjener penger på, men det er noe mye dypere. Det å få lov til å være med å bidra. Mange av dem ønsker å kunne være med på å gi noe tilbake til samfunnet. Bare å vise at de kan er betaling god nok, sier Skaug.

Å se det ferdige produktet – og de stolte gutta på brua gjorde inntrykk.

– En av dem sa her at han stod med klump i halsen. «Jeg blir helt rørt jeg Randi».

Ordfører: – Hadde ikke blitt realisert uten dem

Både den gamle og nye brua måler omtrent 60 meter. Historien skriver seg tilbake til 1800-tallet, da det var handelssted på Grøtøya. I nyere tid har eierskapet vært litt uklart, men kommunen sa ja til å gå inn med penger for å støtte restaureringen.

– Dette er en viktig bro i et område med stor kysthistorie i Norge med det gamle handelsstedet på Grøtøya. Brua som er bygget nå er viktig for å binde to øyer sammen som satser stort på reiseliv, sier ordfører Aase Refsnes (SV) i Steigen kommune.

Kommunen er tidligere kjent for å være hjemkommunen for dem som vil bekjempe utenforskap.

Gutta på brua: Tomasz, Morten Holter, John Magne Birkeland fra Villa Haugen, Kristoffer Aleksander Solheim, Jarle Olsen, Randi Skaug og ordfører Aase Refsnes (Sv). Foto: Privat

– I Steigen sier vi ofte at vi er gode nok. Alle er gode nok. Derfor er det virkelig stas å være vertskap å ta imot folk utenfra og håpe at det smitter over på dem.

– Brubygging og å bygge bro. Er det ikke en klisjé?

– Det er kanskje en klisjé, men da jeg møtte gutta på brua i dag var det virkelig livsmestring og stolthet av å gjøre noe sammen og bygge bru.