En tidligere rektor ved en skole i Nordland er i Helgeland tingrett dømt til seks måneders fengsel.

Dette etter å ha medvirket til seksuell omgang med jenter mellom 14 og 16 år.

Mannen i 50-årene har betalt for å få barn til å ha seksuell omgang med seg selv eller andre over nettet.

Han har også betalt for flere bilder og videoer som seksualiserer barn. Handlingene ble utført da han jobbet som rektor.

Rana Blad omtalte saken først.

Mistenkeliggjort av Økokrim

Mannen kom i politiets søkelys etter at Økokrim oppdaget at han hadde overført penger til personer på Filippinene.

Økokrim får regelmessig rapporter fra banker om mistenkelige transaksjoner fra norske borgere, til kontomottakere i andre land.

Det var ved en nærmere gjennomgang av transaksjonene, at Økokrim forstod hva som skjedde.

Der så de at han hadde overført penger til folk som tidligere overgrepsdømte også har overført til.

Mannen ble pågrepet i 2019, og erkjente straffskyld for punktene som står i tiltalen.

Videoer direkte på nettet

Den tidligere rektoren ble dømt for to punkter etter tiltalen.

Ett av punktene omhandler å medvirke til seksuell omgang mellom barn under 16 år.

Han skal ved en anledning ha betalt for at to jenter under 16 år hadde seksuell omgang, mens han selv så på direkte fra Norge.

Han sto også tiltalt for å kjøpe bilder og videoer som omhandler overgrep mot barn.

Mannen innrømmet at han hadde bestilt og betalt for 50 bilder og videoer, og at rundt halvparten, altså 25 av dem, var av barn.

De fornærmede i saken var alle barn fra Filippinene.

På grunn av lang liggetid, samt mannens samarbeidsvilje med politiet, settes straffen til seks måneder. Aktors påstand var på åtte måneder, minus de 33 dagene han satt i varetekt.

– En stor belastning

Tor Haug var mannens forsvarer, og sier til NRK at hans klient har tatt dommen til følge og akseptert straffen han har fått.

Advokat Tor Haug Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Haug påpeker at sakens lange liggetid virker unødvendig med tanke på at klienten hans hadde tilstått forholdene. Den lange liggetiden har vært en stor belastning for han, sier Haug.

– Angrer han på det han har gjort?

– Ja, selvfølgelig gjør han det. Nå vil jeg påpeke at han aldri har gjort noe fysisk, og dette dreide seg om en annen type kriminalitet. Men han har beklaget det han har gjort, sier forsvareren.