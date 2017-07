Tidenes halvår for museum

Aldri før har så mange publikummere besøkt Nordnorsk kunstmuseum som første halvår i år. Økninga er på nær 40 prosent, noe som utgjør over 5000 personer. Direktør Jeremie McGowan sier at det økningen skyldes at flere nordlendinger besøker museet. Spesielt har samarbeidsutstillinga med Samiske samlinger i Karasjok interessert mange.