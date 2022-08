I sommer har NRK Nordland bedt publikum om å være med på den uhøytidelige kåringen av beste badeplass i fylket.

Mange sendte inn bilde av sin favoritt.

Juryen, bestående av bade-entusiast og tidligere redaktør Geir Are Jensen, reiseblogger Renate Sandvik og NRK-programleder Kristin Skjefstad Isaksen, plukket deretter ut ti finalister som publikum skulle stemme på.

Til slutt var det ingen tvil. Med 34 prosent av de over 7000 stemmene gikk strendene på Tenna i Herøy av med en klar seier.

Fotografen bak vinnerbildet er Anita Kristin Lundestad. Hun er fornøyd med at det var hennes bidrag som stakk av med seieren.

– Jeg hadde et håp om at det skulle vinne. Det er fin plass og er god reklame for Herøy og Helgeland.

Reiseblogger Renate Sandvik gratulerer.

– Fin og barnevennlig strand med fantastisk utsikt mot fastlandet og de syv søstre. Jeg vil tro badetemperaturen blir ganske ok her på sommeren siden stranden er så langgrunn. Med andre ord et flott sted å tilbringe en sommerdag.

Fantastisk fylke

Juryleder Kristin Skjefstad Isaksen skryter av både vinneren og de øvrige finalistene.

FORNØYD: NRK-profil Kristin Skjefstad Isaksen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hun synes det har vært en morsom opplevelse.

– Det er ingen tvil om at Nordland er et fantastisk fylke med mange perler. Jeg og juryen har fått sett mange vakre plasser som vi ikke engang visste fantes, forteller NRK programlederen.

Hun har videre latt seg imponere over engasjementet blant publikum.

– Det er veldig artig å se at så mange er så stolt over nettopp sin badeplass. Vi ser at mange har både nominert og stemt på sin favoritt, og det er morsomt.

Tirsdag er NRK Nordland på plass i Herøy for å besøke det publikum stemte frem som Nordlands beste badeplass.

Brennviksanden i Steigen. Foto: Elise Gylo Langsanden i Gildeskål. Foto: Gisle Solvoll Vikstrand på Vestvågøy, Foto: Asbjørn Horn Bøsanden på Engeløya i Steigen. Foto: Morten Jacobsen Skipssand i Øksnes Foto: Svein Arne Nilsen Sandvik på Fleina. Foto: Ronja Vas Strendene på Tenna i Herøy Kobbvatnet i Sørfold. Badekulpene på Sandhornet. Foto: Kine Uttakleiv Kulpen ved Alteren i Rana Foto: Anne Gundersen

– Hva tenker du om at stranda du sendte inn vant?

– Det er kjempeflott og stas at den vant, det må jeg si. Hvis folk er på Herøy så anbefaler jeg dem og ta turen, sier Anita Kristin Lundestad

Fra stranda kan du se De Syv Søstre, mens ferga går forbi.

Anita Kristin Lundestad beskriver stranda som lett tilgjengelig og en flott badeplass med kjempefine badeforhold.

Selv er hun der ofte, når været tillater det.

– Er du der ofte?

– Ja, veldig ofte når det er fint vær og sommer.

Foto: Skjermbilde / NRK

– Jeg har vært der mye med ungene fra de var små. Det er mange familier som bruker å samles der. Det er langgrunt, så det er fint for små unger å bade der.

Stranda heter egentlig Innerfjæra. Men er mest kjent som Rakelfjæra. Det er det den har blitt kalt de seneste årene ifølge Lundestad.

– Stranda har alltid vært populær blant folk her, men også blant tilreisende.

At turister også benytter seg av stranda synes Lundestad er bare bra:

– Det synes jeg bare er flott. Man får vise frem noe av noe det fineste som er på Hærøy. Det er bare fint.

Nå har det blitt en campingplass der som heter Hærøy Caravan.