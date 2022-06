Badetemperaturene i Nordland er ikke bestandig de beste, men det hindrer ikke Bodø Nu-gründer og tidligere redaktør Geir Are Jensen.

Han har badet i havet hver dag siden 1. september i fjor. Det vil si at Jensen har tatt en dukkert 292 dager på rad.

Geir Are Jensen har badet hver dag i 292 dager: – De heftigste dagene, med storm i kastene eller effektive kuldegrader ned mot minus 20, følger en god følelse av mestring med på lasset. Foto: privat

– Jeg har alltid vært en bader, men det siste året har det tatt litt av. Bading er bare rett og slett veldig godt, for kropp og sjel, og den ene dagen har tatt den andre. Snart har det gått ett år, men jeg ser ingen grunn til å slutte.

– Verdens beste badefylke

Nå er Jensen med i juryen som skal finne de ti beste badeplassene i fylket. Og Jensen trenger din hjelp.

– Jeg oppfordrer hele Nordland til å være med på kåringen av beste badeplass! Dette er virkelig en kåring der lokalpatriotisk lidenskap kan tas ut i fullt monn, for alle har en kulp, en elv, en strand, et vann, et svaberg, der de har opplevd badingens velsignelse. Nordland er verdens beste badefylke, og jeg ser frem til å se mange flotte bilder.

Både saltvann og ferskvann

For å nominere din favorittbadeplass, må du ta et bilde som du publiserer på instagram og tagger #nrkbadeplass. Du kan også sende en mail til nordland@nrk.no.

Badeplassen kan være både i salt og ferskvann. Den må ligge i Nordland fylke og må være utendørs. Badeland og basseng er ikke med i konkurransen.

Frist for å nominere er 6. juli. Skriv gjerne en begrunnelse.

Nominer også bortgjemte badeperler

Juryen består av nevnte Jensen og reiseblogger Renate Sandvik. I tillegg er NRKs egen programleder Kristin Skjefstad Isaksen fra Hemnes/Rana.

Reiseblogger Renate Sandvik på strand i Bolga sør for Bodø. Hun håper folk nominerer også bortgjemte badeplasser. Foto: privat / Picasa

– Når jeg ser etter badeplass velger jeg gjerne steder med klart vann og naturskjønne omgivelser. Litt varme i vannet kan være å foretrekke, men det er ikke alltid så lett å finne her i nord, sier reiseblogger Renate Sandvik fra Bodø.

Sandvik oppfordrer folk til å nominere de mer ukjente badeperlene.

– Jeg foretrekker små, noe bortgjemte steder framfor store, kjente badeplasser med mye liv og røre. For min del er det ingenting som slår en liten, idyllisk badekulp eller langstrakt nordnorsk sandstrand, hvor det er langt mellom menneskene, så de eneste lydene som dominerer er bølgeskvulp og fuglesang.

Når de ti beste badeplassene er valgt ut, vil publikum avgjøre hvem som vinner.