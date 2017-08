Tenåringer kjørte 200 kilometer i stjålet semitrailer med punktert dekk

Tom Naustad hadde parkert den flere tonn tunge semitraileren utenfor Dekkmann i Bodø for å få skiftet et punktert dekk. Da han skulle hente bilen neste morgen var den sporløst forsvunnet, skriver Rana Blad.

– Dette er første gang i karrieren at noen av bilene mine har forsvunnet på denne måten. Det var full panikk, forteller Naustad, daglig leder i Vika Transport.

Han ringte politiet og meldte fra om forholdet, og noen timer senere ble det gjort en observasjon av kjøretøyet. På en utkjørsel fra E6 ble to menn i slutten av tenårene pågrepet av en politipatrulje.

Semitraileren hadde da kjørt over 200 kilometer på E6 fra Bodø til Selfors, like nord for Mo i Rana.

Ikke førerkort

– De to mennene er henholdsvis 18 og 19 år, og har følgelig heller ikke gyldig førerkort for slike kjøretøy, sier leder Roald Bjerkadal ved operativ avdeling ved Mo i Rana politistasjon til avisen.

Naustad forteller at dekkspor fra der semitraileren ble stjålet vitner om uerfarne sjåfører.

– De må ha plagdes med å komme i gang. Det var mye gummi og spor i asfalten. Jeg ser at de ikke har gjort dette før, sier han.

Det hadde gått hardt for seg for det punkterte dekket på den drøye 200 kilometer lange kjøreturen fra Bodø mot Mo i Rana. Foto: Mariusz Nazwi

Stort skadepotensial

Stasjonsleder Bjerkadal er glad for at semitraileren ble stoppet uten at noen kom til skade.

– En må bare prise seg lykkelig over at det ikke endte med ei alvorlig ulykke. Skadepotensialet er svært stort.

Les også: Politiet la ut spikermatte i biljakt