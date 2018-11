Sykehus får ikke sterilisert utstyr – har utsatt 150 operasjoner

Ved et sykehus er man avhengig av å få sterilisert operasjonsutstyret på en skikkelig måte, men ved Nordlandssykehusets avdeling i Gravdal i Lofoten har ikke maskinene som skal gjøre denne jobben fungert slik de skal på åtte uker.

Hva som er problemet, er det ingen som kan si med sikkerhet.

– Det kan være i prosessvannet vi bruker inn til maskinene, men det er vanskelig å vite. Det er som å lete etter nåla i høystakken, sier Bernt Toldnes, drifts- og eiendomssjef ved Nordlandssykehuset.

På grunn av maskinstansen har sykehuset kun kapasitet til å gjennomføre to operasjoner om dagen, og det påvirker mange pasienter.

– Cirka 150 operasjoner har blitt utsatt en eller flere ganger, og vi har hjulpet flere pasienter over til andre behandlingssykehus. Det er en situasjon vi beklager ovenfor pasientene, sier Toldnes.

Noen av pasientene har også benyttet seg av fritt sykehusvalg og har selv funnet andre alternativer.

AUTOKLAV: Illustrasjonsbilde av en steriliseringsmaskin ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Kjører tre timer frem og tilbake

Også de ansatte har blitt kraftig påvirket av de plutselige kapasitetsutfordringene ved sykehuset.

Flere har fått ekstra arbeidsoppgaver, som for eksempel å formidle utsettelser eller kjøre det usteriliserte utstyret fra sykehuset i Gravdal i Lofoten, til Hadsel i Vesterålen og tilbake igjen.

Kjøreturen tar nesten tre timer hver vei, inkludert en ferge.

– All tiden som brukes på å frakte utstyr gjør at vi ikke klarer å opprettholde den samme kapasiteten som om vi hadde egne funksjonelle maskiner, sier Toldnes.

Drifts- og eiendomssjef ved Nordlandssykehuset, Bernt Toldnes. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Vil ikke påvirke akuttberedskapen

I tillegg til å gjennomføre to planlagte operasjoner daglig, vil sykehuset opprettholde sin normale akuttberedskap.

Toldnes forsikrer om at problemene ikke vil gå ut over dem som trenger akutt hjelp.

Men det er usikkert når problemet med maskinene ved sykehuset vil bli løst, og den normale driften kan gjenopptas. For å vite det, må de først finne ut nøyaktig hvor problemet ligger.

– Vi jobber intenst sammen med kompetansemiljøene, eget personell og leverandøren av maskinene for å finne ut av problemet. Vi har håp om at vi har snevret inn mulighetsrommet slik at vi er oppe og går om relativt kort tid.