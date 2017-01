Strømbrudd i Brønnøy

Ifølge Brønnøysunds Avis har strømmen på deler av Torget i Brønnøy. – Rundt 20.30 fikk vi beskjed om at det er strømbrudd på Torget. Det er for tidlig å si noe om årsak, eller omfang. Vi jobber på for fullt for å få oversikt over omfang og årsak, sier Frode Dorp i Helgeland Kraft til avisen.