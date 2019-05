Strengere droneregler – nå skal alle registreres

Et nytt og felles europeisk regelverk stiller strengere krav til dronepiloter.

Norge er blant landene med flest droner per innbygger. Regelendringene påvirker ikke bare den som flyr profesjonelt, men alle.

Også 16-åringen som har fått drone i julegave.

– Hvis du får en drone på mer enn 250 gram så gjelder disse reglene uansett, sier Wenche Olsen, direktør for fagavdelingen i Luftfartstilsynet.

Alle skal registreres

De nye reglene gjelder fra 6. juni. EU stiller blant annet krav om sertifikat, utdanning og registrering.

NYTT: – Droner har normalt ikke vært i luftfarten før, så det er en stor jobb å informere om reglene som gjelder, sier Wenche Olsen i Luftfartstilsynet. Foto: Ola Helness / NRK

Siden 2012 har det vært en eksplosiv vekst i antall droneoperatører her i landet.

Alle som eier en drone skal nå registreres med navn i et søkbart register.

– Etter hvert kommer det også til å bli krav om elektronisk merking av dronen. Da vil det bli mye lettere å identifisere dronepiloten, sier Olsen.

– Da kan man gå inn i dette registeret og søke opp dronen for å finne den som eier den, sier hun.

Etterlengtet

For dronebransjens egen interesseorganisasjon, UAS Norway, har regelendringene lenge vært ventet.

UTFORDRINGER: – Det har lenge vært store hull i regelverket, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Daglig leder Anders Martinsen sier dette betyr store positive endringer.

– Først og fremst øker dette sikkerheten for alle som flyr, men ikke minst for omgivelsene rundt oss og andre ting som er i luften, sier han.

– Vil det bli vanskeligere å bryte reglene?

– Ja, men det vil nok aldri helt hindre at noen vil bryte dem, men dette vil gjøre det vanskeligere for dem som ikke aktivt går inn for å bryte reglene, sier Martinsen.

– Må ta dem på fersken

En stor drone skapte tidligere denne måneden en farlig situasjon for et Widerøe-fly ved Svolvær lufthavn i Lofoten. Dronen kom så nær flyet at antikollisjonsalarmen om bord ble utløst.

Med dagens lover og regler er det vanskelig å identifisere dronepilotene.

FARE: Droner har flere ganger forstyrret flytrafikken. Med nytt regelverk skal det bli lettere å identifisere dronepiloten. Foto: John Stillwell / AP

– Du må nesten ta dem på fersk gjerning. Dronepiloten kan jo stå et helt annet sted enn der dronen er. Det gjør det hele vanskelig, sier Olsen i Luftfartstilsynet.

Like før jul sørget droneflyging for at Storbritannias nest travleste flyplass ble lammet over flere dager. Minst 120.000 passasjerer ble rammet av kaoset på London-flyplassen Gatwick.

I Gatwick-hendelsen så man at fly- og helikoptertrafikken ble lammet over lang tid ved bruk av få enkle, sivile droner.

– Det er alvorlig når det er droner i området rundt en lufthavn. Når et fly kommer inn for landing er det alvorlig at det er andre objekter der, sier Olsen.

– Det skal det ikke være, påpeker hun.