Starter etterforskning mot politimann: – Kan være snakk om flere tjenestepersoner

Politiet er anmeldt for å ha unnlatt å avverge en straffbar handling i forbindelse med den omfattende Tysfjordsaken.

Etterforskningen som nå er igangsatt er basert på en anmeldelse fra en mann i april 2017.

Det var Fremover som først omtalte saken.

Til sammen er det avdekket 151 overgrepssaker i Tysfjord, etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord i juni 2016 delte sine overgrepshistorier i VG.

Kan være snakk om flere

Per Martin Utkilen, etterforskningsleder i Spesialenheten for Midt- og Nord-Norge, opplyser til NRK at beslutningen om å etterforske en konkret tjenestemann ble fattet i forrige uke.

– Vi fikk i april 2017 en anmeldelse knyttet til en polititjenesteperson. I tillegg i anmeldelsen var det nevnt at det kunne være snakk om flere tjenestepersoner som spesialenheten burde se på.

– Og hva er det som skjer nå?

– Det som skjer nå er at vi iverksetter en etterforskning på den ene polititjenestepersonen, i tillegg til at vi undersøker om det er flere tjenestepersoner som vi bør ettergå nærmere.

Påstanden er altså at flere overgrep kunne vært avverget om politiet hadde agert som det burde.

Vil ikke bli tatt ut av tjeneste

Utkilen kan ikke si noe om hvor mange tjenestepersoner det skal være snakk om, før etterforskningen er gått sin gang.

– Vi skal se på konkrete hendelser, og det vil bli de aktuelle tjenestepersonene som er tilknyttet saken som vi vil se nærmere på.

Inntil videre er det altså bare én polititjenesteperson som har blitt anmeldt og står som mistenkt. Etterforskningslederen benekter at vedkommende vil bli tatt ut av tjeneste.

– Vi følger den normale straffeprosessloven. Personen som etterforskes får status som mistenkt, men med utgangspunkt i informasjonen spesialenheten har, så er det ingenting som tilsier at vi skal fjerne tjenestepersonen fra sin stilling mens etterforskningen pågår.

Utkilen forklarer at etterforskningen sannsynligvis vil bli avsluttet innen noen få måneder.

– Vi har allerede foretatt oss en rekke undersøkelser, og det som gjenstår regner vi i hovedsak at skal være ferdig innen påske 2018.

NRK har vært i kontakt med pressevakten hos Nordland politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til spesialenheten.