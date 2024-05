Sportsbar ville betale ansatt under EM med gratis mat og drikke

Om knappe to uker starter årets høydepunkt for fotballinteresserte nordmenn: EM i Tyskland.

Det betyr naturligvis at sportsbarer over hele landet fylles opp av folk som vil følge hvert spark på ballen under mesterskapet.

Dermed er Sportsbaren i Bodø på jakt etter flere folk – blant annet ser de etter en person som kan styre Instagram-kontoen deres under EM og «lage show» på sosiale medier.

Slik ser utlysningen ut fra Sportsbaren som leter etter deres nye «stjerne» under EM. Foto: Skjermdump

«Vi ser etter noen som tør å by på seg selv, skaper engasjement og har god forståelse for sosiale medier. Du må være til stede på alle de viktigste kampene, og kunne ta initiativ til aktiviteter og konkurranser underveis», skriver de i en utlysning på egne nettsider.

Og hva får personen som betaling?

«Som takk får du spise og drikke så mye du vil på Sportsbaren gjennom hele mesterskapet!», lokker de med.

Sportsbaren svarer at de snur og likevel betaler lønn til personen som får jobben. Les resten av svaret lenger ned i saken.

Bør forvente lik lønn

LO reagerer på det som kommer frem i stillingsannonsen. Ungdomssekretær i LO Nordland, Adrian Traasdahl, mener dette kan være brudd på allmenngjort minstelønn i serveringsbransjen.

– Det er forståelig at barer som dette trenger mer folk i perioder på grunn av slike arrangement, men da må det også kunne forventes at de lønnes på lik linje med andre ansatte. Det sier også loven at de skal ha, sier Traasdahl.

Ungdomssekretær i LO Nordland, Adrian Traasdahl. Foto: Privat

Traasdahl mener annonsen er rettet mot unge personer med mindre erfaring i arbeidslivet.

– I stillingsannonsen ser man tydelig at en av hovedoppgavene er sosiale medier, og hvem er best på sosiale medier? De unge, sier han og fortsetter:

– Vi i LO ønsker selvfølgelig at de unge skal få verdifull arbeidserfaring, men det er også like viktig at de får et godt møte med arbeidslivet der rettighetene blir ivaretatt.

Dette sier loven om minstelønn i serveringsbransjen Ekspander/minimer faktaboks Minstelønnssatser per time: «Alle som utfører arbeid i en overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet og lignende på land, skal ha minstelønn. » For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år: 190,79 kroner

Tidligere: 179,94 kr (15.12.2022–14.06.2023) (Kilde: Arbeidstilsynet)

I 2023 opplyste Arbeidstilsynet om at de hadde funnet brudd på arbeidsmiljøloven i syv at ti tilsyn gjort i overnattings- og serveringsbransjen.

Et av bruddene som gikk oftest igjen handlet om nettopp minstelønn.

– Dette er alvorlig, og underbygger at overnattings- og serveringsbransjen er et av de mest utsatte næringene. Bransjen er preget av mange små virksomheter, stor gjennomstrømming og mye deltidsarbeid, sa direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

– Viktig med et godt første møte

Sindre Hornnes har ansvaret for LOs sommerpatrulje, som reiser rundt i Norge og sjekker at unge sommervikarer har alt på stell på jobben.

Han har i likhet med Traasdahl forståelse for at Sportsbaren trenger flere folk under EM, men reagerer på at det ikke blir tilbudt ordentlig lønn.

– Denne virksomheten har aktivitet på sosiale medier hele året, og det er rimelig å tro at det er ordinære ansatte, som får betalt, som holder i dette på daglig basis, sier LOs ungdomsrådgiver.

Sindre Hornnes mener den som Sportsbaren søker etter skal ha ordinær lønn som betaling. Foto: Privat

Hornnes mener det er viktig at unge som får sitt første møte med arbeidslivet, blir møtt på en god måte.

– Like viktig som at en får prøve seg i arbeidslivet, er at en får et godt møte med arbeidslivet der en får rettighetene sine ivaretatt.

– Hva blir det neste? Skal vi ha frivillige til å rydde bord også?, spør han.

Legger seg flat og endrer annonsen

Kjetil Linchausen har ansvaret for Sportsbaren i Favn Servering, selskapet som eier Sportsbaren.

Han sier at utlysningen vil bli endret i løpet av torsdag, hvor det blir presisert at personen de er på jakt etter får lønn – og gratis mat og drikke. Den første versjonen av annonsen ligger fortsatt ute torsdag ettermiddag.

– Her er det en ansatt hos oss som tok den litt langt og var litt ekstra kreativ. Personen vi søker etter skal selvfølgelig ha betalt. Vi legger oss flate her.

Sportsbaren vil endre annonsen i løpet av torsdag. Foto: Thomas Fredrik Kristensen / NRK

Han sier at det var ment som et artig påfunn fra personen som utarbeidet utlysningen, men at de nå forstår at det ble feil.

– Vi håper å finne en kreativ, ung og fotballinteressert person som kan hjelpe oss på sosiale medier under mesterskapet, og som selvfølgelig skal få både lønn og gratis mat.

LO er glad for at Sportsbaren snur i saken.

– Det er veldig bra at de snur og tar til fornuft på dette. Det sier seg selv at ansatte burde få lønn når det er arbeid som gjøres på lik linje med resten. Det er bra at de også innser det, sier ungdomssekretær Traasdahl.