• Turister har strømmet til Nord-Norge for å nyte sol og varme, mens Vestlandet har opplevd kald og vått vær.

• Gjennomsnittstemperaturen i Nord-Norge har vært høyere enn normalt, med Bodø som et eksempel hvor gjennomsnittstemperaturen for juni var 13,6 grader, mot normalt 10,8 grader.

• Sørlandet forventer sol og sommertemperaturer fra og med torsdag, etter en periode med vekslende og kjøligere vær.

• I Oslo har gjennomsnittstemperaturen for juni vært 15 grader, og det forventes mer regn, men ikke unormalt store mengder.

• Til tross for varierende værforhold, uttrykker mange glede over den norske sommeren og planlegger å nyte den utendørs.



