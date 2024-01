Klokka 04.52 natt til mandag fikk politiet melding via AMK om pågående, livstruende vold på en privatadresse i Indre Salten i Nordland. Meldingen gikk på bruk av kniv.

Politiet rykket umiddelbart ut, og første patrulje var på stedet klokka 05.25. Patruljen tok seg umiddelbart inn på eiendommen.

I huset fant politiet fem personer. Tre personer ble bekreftet omkommet på stedet.

Nå bekrefter politiet at en mann på 19 år er siktet for drap på sin mor og sin stefar. Han er også siktet for drapsforsøk på sin mindreårige halvsøster.

Hun ble sendt til sykehus med knivskader, opplyser politiet.

Den antatte gjerningspersonen er blant de døde.

Søster meldte fra til nødetatene

– De undersøkelser som er gjort så langt i saken underbygger politiets hypotese om at siktede har tatt livet av mor og stefar og skadet lillesøsteren, før han tok sitt eget liv, sier politiadvokat Kristine Pedersen i en pressemelding.

I tillegg var en annen av siktedes mindreårige søstre til stede i huset da hendelsen skjedde. Hun kom fra hendelsen uten fysiske skader.

Det var denne søstera som meldte fra til nødetatene, opplyser politiet.

– Hennes mor er en av de avdøde. Begge søstrene ble avhørt av politiet i går. Søstrene ivaretas av sine pårørende og kommunens kriseteam.

Som NRK skrev tidligere i dag er advokat Tor Haug oppnevnt som forsvarer.

For de etterlatte søstrene er advokat Anne Cathrine Præsteng oppnevnt som bistandsadvokat.

Hun sier det er tidlig i saken, og at hun har ikke vært i direkte kontakt med de to søstrene hun er bistandsadvokat for.

Ifølge politiet vil det bli oppnevnt bistandsadvokat for de øvrige etterlatte.

Bistand fra Kripos

– Vi har et ganske klart bilde av hendelsesforløpet, og har gjort beslag av to kniver som vi anser som mulige gjerningsvåpen, sier politiadvokat Kristine Pedersen til VG.

Hun sier det er for tidlig å si om disse har blitt brukt, noe de vil forsøke å avdekke videre i etterforskningen.

Nordland politidistrikt har fått bistand fra Kripos i etterforskninga av saken, og etterforskninga pågår fortsatt.

– Kriminalteknikerne fra Nordland jobbet sammen med Kripos på stedet utover kvelden og natten. Det er besluttet obduksjon av de tre avdøde som vil bli obdusert i løpet av kort tid på Universitetssykehuset i Nord-Norge, sier Pedersen.

Politiet i Nordland har fått bistand fra Kripos i etterforskninga. Foto: Ola Helness / NRK

Ifølge Thomas Benson, som er advokat og universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet, er det ikke uvanlig at politiet sikter noen som er død i en drapssak.

Det er flere årsaker til hvorfor dette skjer.

– Politiet ønsker å komme til bunns i saken og finne ut hva som har skjedd. Og ikke minst utelukke at det kan finnes andre gjerningspersoner, sier Benson.

Straumen skole i Sørfold holdt åpent for dem som ønsket tirsdag 2. januar. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er viktig for samfunnet å vite at man ikke finnes andre gjerningspersoner som går rundt. Det er vel ikke aktuelt i denne saken, ettersom politiet har gått ut med en hypotese i denne saken.

En siktelse gjør at man har rettigheter ifølge straffeprosessloven. Som å få oppnevnt en forsvarer.

En siktelse kan også ha betydning for et eventuelt erstatningskrav fra etterlatte senere.

Kommune i sorg

– Sørfold kommune er et samfunn i dyp sorg. Våre tanker går først og fremst til alle pårørende og berørte, sa ordfører Kolbjørn Mathisen da han åpnet pressekonferansen i Sørfold mandag.

Ordfører Kolbjørn Mathisen i Sørfold på pressekonferanse 2. januar. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er tøft å være ordfører akkurat nå, men vi gjør så godt vi kan for å følge opp barn og unge. Vi har snakket mye sammen, og tatt vare på hverandre. Det har vært fokuset.

Kommunen har satt i gang kriseledelse og det tverrfaglige psykososiale kriseteamet er i full sving.

Kommunepsykolog Gunnar Jensen var preget under pressekonferansen mandag.

Gunnar Jensen er kommunepsykolog i Sørfold. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi er et lite samfunn hvor mange kjenner hverandre, og vi er rammet av en dypt tragisk hendelse. Det er mange av oss som er berørt og er i sorg.

Han forteller at mange gode hjelpere er mobilisert, som Røde Kors og nabokommuner.