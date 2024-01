Én av de tre døde i Sørfold siktet: Dette er politiets hypotese

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tre personer ble funnet død i Sørfold kommune 1. nyttårsdag. I tillegg ble det funnet to barn, ett av disse var skadet og ble fraktet til sykehuset.

Politiet i Nordland jobber sammen med Kripos for å etterforske saken.

En av de avdøde er siktet for drap på de to andre, og politiet jobber ut ifra en hypotese om at vedkommende først drepte de to andre, skadet barnet og deretter tok sitt eget liv.

Det er ingen indikasjoner på at flere personer har vært involvert, men politiet etterforsker bredt og holder alle muligheter åpne.

De fem personene som var til stede i huset har en familiær relasjon, men politiet vil ikke gi mer informasjon om hvem som er siktet eller deres spesifikke relasjon før etterforskningen er ferdig.

Sørfold kommune, som har under 2.000 innbyggere, har satt inn krisestab og oppfordrer til samhold. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Klokken 04:52, natt til første nyttårsdag, fikk politiet i Nordland en melding om livstruende vold i Sørfold kommune.

De kom til stedet 05:25 og tok seg inn i huset.

Der fant de tre døde personer:

Kvinne i 40-årene

Mann i 40-årene

Ung mann i slutten av tenårene

De fant også to barn på stedet – ett av disse var skadet og ble fraktet til Bodø med redningshelikopter.

Politiet har siden da jobbet med etterforskning og sier de nå jobber ut ifra en konkret hypotese:

– Det er slik at én av de tre avdøde er siktet for drap på de to andre døde personene, sier politiadvokat Kristine Pedersen til NRK og legger til:

– Vi jobber da ut ifra en hypotese om at vedkommende først har tatt livet av disse to personene og skadet det ene barnet som er sendt til sykehuset. For så å ha tatt sitt eget liv.

Holder alle muligheter åpne

Pedersen forteller at de utover dagen har gjort en rekke vitneavhør.

I tillegg har Kripos ankommet Bodø i ettermiddag før de dro direkte til Sørfold for å bistå i undersøkelser på åstedet.

– De vil sammen med kriminalteknikere fra Bodø starte opp arbeidet på åstedet og gjøre nødvendige kriminaltekniske undersøkelser.

Det er til nå ingen indikasjoner på at det har vært noen flere involverte i saken, men det etterforskes likevel bredt.

– Vi holder alle mulighetene åpne og etterforsker opp mot om det kan ha vært noen andre involverte, sier Pedersen.

Politiadvokat Kristine Pedersen og etterforskningsleder Erling Johannessen. Foto: NRK

På spørsmål om hvem av de tre avdøde som er siktet svarer Pedersen følgende:

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå ut med hvem av de tre avdøde som er siktet, eller hvilken relasjon de fem har utover at det er en familiær relasjon.

– Politiet vil komme tilbake til dette så fort saken er moden for det. Da vil vi gi en avklaring om hvem som er siktet og hvilken relasjon det er mellom personene på stedet.

Politiadvokaten understreker at dette er en alvorlig sak med et tragisk utfall – og at det er mange hensyn å ta. Foto: Petter Strøm / NRK

Sentrale vitner var på stedet tidligere

Før politiet går ut med mer informasjon om de involverte, og siktelsen, må også de pårørende og etterlatte informeres slik at de er forberedt.

I tillegg gjenstår det en rekke avhør som er svært sentrale i etterforskningen.

Blant annet avhør av personer som var til stede i boligen nyttårsaften.

– Da politiet kom til stedet var det bare disse fem personene som var der. De som var der tidligere på kvelden er selvfølgelig sentrale vitner for politiet og blir avhørt fortløpende, sier Pedersen.

Politiadvokat Kristine Pedersen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hun legger til:

– Men jeg kan ikke gå mer inn på hvor mange, hvem eller hvilken relasjon det er snakk om.

Må stå sammen

Sørfold kommune er et lite samfunn med i underkant av 2.000 innbyggere.

Ordføreren i kommunen, Kolbjørn Mathisen, var tydelig preget under pressekonferansen mandag klokken 15:00.

Senere mandag kveld snakker NRK med en ordfører som oppfordrer til samhold.

– Dagen har vært tragisk. Rett og slett. Nå er det viktig at Sørfold-samfunnet står sammen. Det er viktig.

Kolbjørn Mathisen, ordfører i Sørfold, forteller at de gjør alt de kan for å ta vare på innbyggerne i kommunen. Foto: Petter Strøm / NRK

Ordføreren sier deres tanker først og fremst går ut til alle de pårørende.

– Dette er en alvorlig hendelse som er dypt tragisk.

Kommunen satt inn krisestab tidlig mandag morgen.

Tirsdag vil også Straumen skole bli åpnet klokken 12:00 for de som ønsker å komme dit. I tillegg vil kommunens kirkekontor i Straumen sentrum være åpent fra samme tidspunkt.