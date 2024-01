Preget ordfører og kommunepsykolog: – Sørfold er et samfunn i dyp sorg

– Sørfold kommune er et samfunn i dyp sorg. Våre tanker går først og fremst til alle pårørende og berørte, sa ordfører Kolbjørn Mathisen idet han åpner pressekonferansen på kommunehuset i Straumen i Sørfold.

Natt til 1. nyttårsdag ble en mann i slutten av tenårene og en kvinne og en mann i 40-årene funnet døde i en bolig i kommunen. Et barn ble samtidig fraktet til sykehus med skader, mens et annet barn kom fysisk uskadd fra hendelsen.

En av de avdøde er siktet i saken.

Kommunen har markert den tragiske hendelsen med å flagge på halv stang fra alle kommunale bygg.

– Det er tøft å være ordfører akkurat nå, men men vi gjør så godt vi kan for å følge opp barn og unge. Vi har snakket mye sammen, og tatt vare på hverandre. Det har vært fokuset.

– Hvilke hjelp og støtte har folk behov for?

– Det handler om å kunne snakke ut om sine følelser. Så har de behov for å få den informasjonen som finnes. Den er begrenset, men det godtar de. Så er de profesjonell med tanke på at de skal møte barn og unge i de neste dagene.

Kriseldeledelsen ble satt klokka 8 i dag og vi vil være aktiv hele dagen.

Straumen skole vil være åpen fra klokka 12.

Det lokale kirkekontoret vil være åpen fra klokka 12.

Rådhussalen være åpen fra kl. 14-19 for alle som ønsker å møtes.

– Her vil personer fra kommunens kriseteam være til stede. Vår oppgave er å ivareta befolkningen i Sørfold.

Skolestart som planlagt

Rita Rønnebu er områdeleder oppvekst og kultur i kommunen. Hun sier at skolestarten går som planlagt onsdag.

På pressekonferansen fortalte ordfører Kolbjørn Mathisen, områdeleder for oppvekst og kultur, Rita Rønnebu og kommunepsykolog Gunnar Jensen hvordan kommunen håndterer den tragiske hendelsen i nyttårshelga. Foto: Ingrid Årdal

Hun forteller at ansatte ved skoler og barnehager i kommunen har vært samlet i dag. Skolen åpner i dag kl. 12 for elever som vil møtes

– Her vil helsesykepleiere og representanter fra Røde Kors være til stede. Vi tilpasser fortsatt innsatsen ut fra det som er mest hensiktsmessig til enhver tid

– Mange er berørt og er i sorg

Kommunen har satt i gang kriseledelse og det tverrfaglige psykososiale kriseteamet er i full sving.

Kommunepsykolog Gunnar Jensen var preget under pressekonferansen. Foto: Ola Helness / NRK

Gunnar Jensen er kommunepsykolog i Sørfold. En tydelig berørt psykolog kjempet mot tårene da han tok ordet.

– Vi er et lite samfunn hvor mange kjenner hverandre, og vi er rammet av en dypt tragisk hendelse. Det er mange av oss som er berørt og er i sorg.

Han forteller at mange gode hjelpere er mobilisert, som Røde Kors og nabokommuner.

– I det triste og tragiske som har skjedd ser vi at bygda mobilieserer og familiene mobiliserer. Så det kommer gode krefter fram, og det er godt, sier han.

Og leggedr til:

– Vi mennesker har behov for å høre til og behov for hverandre. I en stund som nå er det ekstra viktig at vi stiller opp for hverandre. Helst ikke vær alene i en tid som dette. Gjør normale ting, sier Jensen.

Det var 1. nyttårsdag at tre personer funnet død på en adresse i Sørfold. På adressen var også to barn. Ett av dem var skadet og ble fraktet til sykehus, mens den andre var uskadd.

De døde er:

Kvinne i 40-årene

Mann i 40-årene

Ung mann i slutten av tenårene

En av de avdøde er siktet for drap på de to andre.

Politiet jobber ut fra en hypotese om at vedkommende først drepte de to andre, skadet barnet og deretter tok sitt eget liv.

Advokat Tor Haug er oppnevnt som forsvarer for personen som er siktet, det bekrefter han til NRK.

Han har imidlertid ikke fått papirene i saken, og har ingen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt.

Klokka 04.52 natt til mandag fikk politiet melding via AMK om pågående, livstruende vold på en privatadresse i Indre Salten i Nordland. Meldingen gikk på bruk av kniv.

Politiet rykket umiddelbart ut, og første patrulje var på stedet klokka 05.25. Patruljen tok seg umiddelbart inn på eiendommen.

I huset fant politiet fem personer. Tre personer ble bekreftet omkommet på stedet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde.

Ifølge politiet er det en familiær relasjon mellom de involverte.