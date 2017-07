Sondre overrasket publikum på spektakulær fjellkonsert

– Det er et mektig syn. Det er helt vilt og føles ut som et eventyr. Det startet med 30 publikummer og kun meg og akk-gitaren. Så ble det 60 året etter, så 100. Og nå så mange at vi må ha vakter her for å passe på at det ikke kommer for mange, forteller Sondre Justad.

Sondre Justad på scenen på Festvågtinden, bare et steinkast unna der han er vokst opp. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han har gjort det til en sommertradisjon å invitere til konsert på Festvågtind, fjellet som rager 541 meter over flytebryggene i hjembygden Henningsvær i Lofoten.

Til årets konsert, som var den femte i rekken, ble det lagt ut 600 billetter for salg. Ifølge Lofotposten ble alle revet bort på bare 15 minutter.

De fremmøtte måtte selv ta beina fatt og gå den halvannen time lange fjellturen opp til toppen, men i strålende solskinn var det få sure miner å finne på stien opp.

Edvard og familien på vei opp til Sondre Justad-konsert på Festvågtinden. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er ikke så veldig tungt, egentlig, sa en ung og smilende Edvard på vei opp til toppen sammen familien.

Vel fremme kunne de sammen med rundt 800 publikummere og frivillige sette seg godt til rette mellom steiner og lyng på toppen, med utsikt mot både scenen, Henningsvær sentrum og Lofotøyene.

– Det er helt absurd. Tror ikke vi klarer å ta inn over oss hvor fantastisk dette er. Sykt at det går an å konsert her oppe, fortalte Sondre Lerche til NRKs utsendte.

Overrasket med opptreden

På forhånd var det annonsert at Sondre Justad og artistkollega Fay Wildhagen skulle spille, men da de to var ferdig med sine opptredener var det en annen Sondre som gikk opp på scenen og grep fatt i mikrofonen.

Sondre Lerche var blant artistene som hadde funnet veien opp på Sondre Justad-konserten på Festvågtinden. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Når du sitter her oppe og hører den nydelige musikken her oppe, så får du jo lyst å spille litt selv også, forklarte Sondre Lerche.

Han hadde på forhånd blitt spurt av Sondre Justad om han ville bli med å spille noen sanger. Lerche forteller han ble overveldet av både utsikten og folkehavet som hadde funnet veien opp på majestetiske Festvågtind i kveldssolen.

Senere på kvelden dukket også Marit Larsen opp på scenen og spilte blant annet sin versjon av Erik Bye-visen Vår Beste Dag.

– Det var dødsgøy. Jeg ante ikke hva dette var, jeg hadde sagt ja til å spille noen låter oppe i skaugen, men jeg visste jo ikke at det var dette, sa en gestikulerende og overveldet Sondre Lerche etter konserten.

Inntektene fra konserten går blant annet til å forbedre stien opp til Festvågtinden, som er en av flere slitte stier i Lofoten.