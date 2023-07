Asbjørg og Anne-Lise er sommergjester på sykehjem: – Et strålende tilbud

Til vanlig bor de i sine egne hjem og har tett oppfølging av hjemmetjenesten og pårørende.

Nå er Anne-Lise Braastad og Asbjørg Johansen på et kort ferieopphold på det største «sykehjemmet» i Bodø.

De to er blitt kjent med hverandre her på Sølvsuper helse- og velferdssenter nær sentrum i byen.

Lokalene inne minner om ei sykehjemsavdeling. Men tanken bak er at de som får plass her er gjester og ikke brukere eller pasienter.

– Her er supert å være. Vi får alt vi trenger, sier de to.

– Det må jeg si, vi er veldig heldig. For jeg tror ikke det er like greit overalt, legger Asbjørg til.

Ville at pårørende skulle få fri

Det er ti plasser på avdelinga, og den har etter få uker rukket å få et godt rykte.

Avisa Nordland omtalte først det nye tilbudet i Bodø.

Ideen dukka opp fordi ansatte i kommunen så at det var mange pårørende som var slitne.

De gjør en stor innsats i hverdagen.

Og også hjemmesykepleien kunne trenge litt avlastning på sommeren.

Nå gikk det rekordfort. I løpet av et par uker kunne de første gjestene ønskes velkommen.

– Det fungerer sånn at det er ut klokka 12 også er det inn klokka 14. Det er akkurat som et hotell, sier avdelingsleder for sommeravlastninga, Synnøve Johansen.

Asbjørg Johansen i følge med avdelingsleder Synnøve Johansen på vei ut på verandaen. Foto: Barbro Andersen / NRK

Hun synes ideen om et sommerhotell var så god at hun utsatte ferien, og ble leder for avdelinga de seks ukene den er åpen.

– Jeg har fokuset på at de som er her er gjester.

– Det er viktig at de føler at de ikke er ei belastning, men at de også er på en type ferie.

– Dette er vinn-vinn for alle?

– Ja. Og hvis pårørende klarer å senke skuldrene sine og få en god ferie så blir de styrka til å stå i den utfordringa de har videre utover året.

Internasjonalt miljø

Bodø kommune har brukt både vikarbyrå og de har omplassert folk fra administrasjonen for å skaffe nok bemanning.

– Det er internasjonalt språk her. Vi har ansatte fra Færøyene, Danmark og Sverige, så de føler at de er på en liten ferie her.

Det sier leder ved Sølvsuper helse- og velferdssenter Trond Einar Skårn.

Han var ikke tung å be da hjemmetjenesten tok kontakt.

Og han hadde ledige lokaler.

Foreløpig vet han ikke hva det vil koste å drive denne avdelinga i sommer.

Anne-Lise får liker farger og får på seg sommerskjerfet. Foto: Barbro Andersen / NRK

Men han forteller at flere av de eldre som kommer til dem kvikner til både fysisk og sosialt.

Så han tror det uansett vil være verdt pengene.

– Meningsfullt å jobbe her

Fra den store verandaen kan gjester og ansatte beundre utsikten over Børvasstindan.

Eller kaste blikket ned på blomsterfloraen i bakgården.

Sykepleierstudent Cecilie Fjærvoll og Synnøve liker begge den gode praten. Foto: Barbro Andersen / NRK

Støy fra fly og skrikende måser slåss om oppmerksomheten.

Cecilie Fjærvoll har familie i Bodø og kunne ikke takke nei til sommerjobben.

– Vi har gode samtaler, det er meningsfullt å jobbe her. Jeg skulle ønske det var flere som fikk et sånt fint tilbud.

– Himmelvid forskjell fra hjemme

Flere av gjestene har likt seg så godt at de ber om å få bli lenger.

Anne-Lise Bråstad feriere på Sølvsuper mens sønnen er i Spania. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi spiller kort og forskjellige ting, forteller Anne-Lise

Asbjørg ser opp fra den hvite sommerstrikken. Hjemme er det få å prate med.

– Det er stor forskjell – ja himmelvid forskjell – på å sitte aleine i leilighet og ikke ha noen å snakke med og det vi opplever her. Så det er enestående.

Asbjørg Johansen med sin sommerstrikk. Foto: Barbro Andersen / NRK

Asbjørg er snart 90 og har ei lillesøster i USA.

– De skulle si «Look to Norway». For vi har så mye bedre eldreomsorg enn det de har.

«Look to Bodø»

– Å lage en slik «sommercamp» for eldre som trenger litt ekstra hjelp høres ut som et strålende tilbud. Jeg har ikke hørt om noe lignende.

Det sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Foto: Ilja C. Hendel

Hun mener det er gevinster i mange ledd i det Bodø kommune gjør.

Nasjonalforeningen er opptatt av at pårørende trenger mer støtte og avlastning enn det de får i dag.

– Vi vet at mange pårørende er slitne. Selv om de ønsker å stille opp for sine kjære, kan belastninga og ansvaret bli for stort.

Gerhardsen sier hun er spent på å høre mer om erfaringene fra Bodø etter denne sommeren.

For med mangel på helsepersonell er det i framtida behov for å tenke nytt.

– Dette framstår som et godt eksempel på positiv kreativitet. Jeg tenker at det er en idé flere bør vurdere, sier Mina Gerhardsen til NRK.