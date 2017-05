Skipper Sandra: Folk har mye å lære om holdninger fra sjøfolk

– Det er helt på trynet. "Selvfølgelig kan ikke jeg noe på fagspråk", fordi jeg er jente. Vi har kommet til 2017, og det burde være ok for jenter å være fiskere, eller å ha det yrket man vil, sa skipper Sandra Andersen Eira til NRK Finnmark tidligere i år

Andersen Eira sto opp mot de gammelmodige holdningene hun har møtt gjennom å være kvinne og fisker og var lei av å bli møtt med babyspråk, forsikringsselskaper som avviste henne, fornærmede menn og folk i lokalmiljøet som ikke henvendte seg til skipperen selv.

– Vi har fremdeles en vei å gå, men vi har tatt det første skrittet. Det står likevel en del igjen. Det handler om å gå i seg selv og se hvilke holdninger vi har, og hvilke holdninger neste generasjon skal bære med seg, forteller Eira.

Skipper Sandra Andersen Eira sier klart ifra mot gammeldagse holdninger. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Man har kommet lenger på dekk enn på land.

Eira forteller at det har blitt bedre. Hun har fått udelt positive tilbakemeldinger etter hun fortalte sin historie. Hun sier det har blitt mindre av slengbemerkninger og fordommer i tiden etterpå, og hun tror folk på land har noe å lære av dem som er på sjøen.

– Jeg har aldri opplevd noe negativt i forhold til andre fiskere, men på land har jeg opplevd det. Man har kommet lenger ute på dekk enn på land.

Det tror hun skyldes at sjøfolk vet hva de står i og hva de skal gjøre.

– Det er nok en veldig viktig utløser til at man møter holdningene på land og ikke på sjøen, forteller Eira.

Likevel har også noen opplevd dårlige holdninger ombord i fiskebåter: – De spurte om jeg ville bli med inn på lugarene, forteller Britt Elin Johansen.

Hun tror få er klare over hvordan det er å være fisker.

– All ære og respekt til mine kolleger på sjøen, både menn og kvinner. Jeg håper bare at folk på land kan følge etter de gode holdningene på sjøen.

Frykter for rekrutteringen

– For det første er det viktig for oss som allerede er innenfor yrket, at ikke akkurat dét skal være grunnen til å gi seg. For det andre er det jo for at vi skal kunne rekruttere nye kvinner til bransjen, sier fiskeren.

Noe også leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen sier seg enig i.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

– Vi skal ta vare på dem som er i næringa, det er viktig. Fiskeri er ei fremtidsnæring som skal gi muligheter for fremtiden. Da må vi også bidra til at de som skal være i yrkene på havet behandles på en god måte, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han mener det er svært viktig å ta tak i problematikken så tidlig som mulig.

– Det at vi snakker om saken og at vi i de daglige oppgavene ombord kan omgås og prate om det på en god måte det er viktig, ikke bare ombord i fiskebåtene, men på enhver arbeidsplass.