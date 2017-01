Skadet speil og kjørte videre

I Marka i Mosjøen har en bil kommet nær en annen bil og forårsaket skade på et sidespeil. Politiet på Helgeland opplyser at det i et følge på tre biler var det den fremste bilen som tok i speilet, og kjørte videre uten å stoppe. Politiet ber føreren som forårsaket skaden ta kontakt.