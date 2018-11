Steiner på opptil 20 kilo havnet i huset og flere steiner havnet inne på barnerommet, da det gikk galt under sprengningsarbeid tirsdag ettermiddag.

I dag har Statens vegvesen vært i møte med entreprenøren og har konkludert med at årsaken var at fjellet var skadet og at det derfor ble brukt for mye sprengstoff.

– Det ble brukt en for kraftig ladning i forhold til fjellforholdene i området. Fjellet var mer oppsprukket enn beregnet, både av naturlige årsaker og fordi det er sprengt i området tidligere. Dermed ble sprengladningen for kraftig, sier prosjektleder Odd Inge Bardal for Bypakke Bodø i Statens vegvesen

Fulgte rutiner

Han mener både rutinene rundt sprengningen og varslingen ser ut til å være fulgt.

– Det gjøres alltid en vurdering av fjellforholdene i forkant av en sprengning, men denne gangen ble vurderingen litt feil. Fjell er et materiale med variasjoner. Derfor vil det alltid være risiko knyttet til en sprengning, sier Bardal.

Odd Inge Bardal i Statens Vegvesen forteller at de har fått en foreløpig rapport om hva som gikk galt under sprengningsulykken. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Et større område var sikret og beboerne i de nærmeste husene var bedt om å oppholde seg på den andre siden av boligen.

Bestemor og to-åring i huset

Ulykken skjedde da det skulle sprenges grøfter til vei og avløpsledning. Ifølge Statens vegvesen var en bestemor og hennes barnebarn i huset da hendelsen fant sted.

De to befant seg i den andre delen av huset da steinene kom gjennom vindu og vegger.

Entreprenøren har vært i kontakt med familien som bor i huset flere ganger etter uhellet.

– Kan beboerne føle seg trygge på at ikke noe lignende skjer igjen?

– Det vil alltid være en risiko knyttet til sprengningsarbeid, men vi gjennomgår nå rutinene og skjerper fokuset på undersøkelser i forkant av fjellområdet.

Fortsetter arbeidet

Sprengningen skjedde på et anleggsområde i nærheten av boligen. Også et postkassestativ og en lyktestolpe fikk hard medfart etter å ha blitt truffet av steiner.

Vegvesenet og entreprenøren har gått gjennom rutinene og arbeidsmetodene og kommer til å ha større fokus på vurdering av fjellforholdene i tiden fremover.

Entreprenøren kommer til å starte opp igjen arbeidet på stedet i neste uke.