Sendte snap: – «Æ trur æ e vitne til en voldtekt»

To menn fra Bodø er i Salten tingrett dømt til fire år og tre måneder fengsel, etter å ha voldtatt en jente som var 15 år og ute av stand til å ta vare på seg selv.

I dommen forklarer jenta at hun hadde dratt på fest hvor hun drakk alkohol. Hun våknet morgenen etter uten klær i huset hvor festen hadde vært. Voldtekten skjedde i 2016.

Avisa Nordland skriver at den ene av mennene har valgt å anke dommen.

– Min klient mener seg feilaktig dømt, og mener at fornærmede ikke var ute av stand til å gjøre rett for seg. Han mener seg for strengt dømt, sier forsvarer Finn Ove Smith til AN.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med den andre mannens forsvarer, Svein Skipnes, men uten hell.

Sendte snapper

Det var en venninne av jenta som kunne fortelle noe av det som hadde skjedd med henne den kvelden. Hun hadde nemlig mottatt bilder og filmer på snapchat fra en av de dømte mennene.

Deler av hendelsen hadde blitt filmet og tatt bilder av på Snapchat som en av de dømte mennene sendte ut. Dommen beskriver at snappene viste at en mann lå oppå fornærmede, mens han prøvde å kle av henne. I alt skal det ha vært sendt tre snapper.

Det beskrives i dommen at fornærmede lå i sengen og «så helt borte ut» på disse snappene.

I fornærmedes egen forklaring sier hun at hun skal ha mistet bevisstheten etter at hun drakk alkohol og at hun ikke husker noe av hendelsen.

Erkjente seg ikke skyldig

Ingen av mennene erkjente straffskyld, og mener selv at fornærmede var med på alt som skjedde den natta.

De oppfattet det som at jenta hadde mulighet til å motsette seg den seksuelle omgangen, og i sin forklaring mener de at hun var med på det. De hevder at ingen av dem visste at hun var under 16 år.

Til fornærmede forklarte mennene at de bare prøvde å ta vare på henne, dette har retten vektlagt som bevis for at mennene forstod hvilken tilstand jenta var i.

Nå er begge dømt til fire år og tre måneder fengsel, med en strafferabatt på 12 dager hver for utholdt frihetsberøvelse heter det i dommen. De to må i tillegg betale 150.000 kroner hver til fornærmede i oppreisningserstatning.