De siste to døgnene har gradestokken bikket under 30 minusgrader flere steder i landet. Den bitende temperaturen gir utfordringer for dem som lager gravene omkring på gravlundene i landet.

På vinteren går det tele i baken som gjør det umulig å komme til med verken spader eller gravemaskin. Like fullt er mange av de omtrent 36.000 årlige, kirkelige gravferdene på vinterstid. Løsningen på problemet er en tineboks som må ligge over det kommende gravstedet i opp til en uke, for å tine opp jordmassene opp mot to meter ned i jorda.

– Her har vi varmeboksen som vi bruker på vinteren, sier han og viser frem

Varmeboksen legges over der graven skal være i opp mot én uke, før jorda kan graves i. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

maskineriet som best kan beskrives som en blanding av en pizzaovn og en skiboks, sier Erlend Lennert jobber som graver og vaktmester i Fauske Kirkelige Fellesråd.

På kirkelunden Erikstad utenfor Fauske er det ikke bare å grave seks fot ned, når bakken er stivfrossen.

Hadde ikke greid seg uten

Lennert sier at de ikke hadde greid å gjennomføre begravelser på vinterstid om det ikke hadde vært for varmeboksen. Da ville de blitt nødt til å håndtere de døde som man gjorde før i tiden.

Varmeovnen har grillelementer som ligner mye på de man har i ovnen hjemme. Maskinen yter hele 4000 watt for å tine opp tele i bakken. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Tidligere ble likene oppbevart på kjølerom frem til våren, Det blir så klart noen utfordringer når det er så kaldt, man må jo ha en ukes forvarsel og forberede med måking før man setter maskinen på tining, forteller han.

Selve kulden i seg selv går fint, ifølge graveren, men det blir noen timer utendørs også.

– Graven skal jo se fin ut. Man må jo ut å passe på at kantene blir slik de skal, forteller han.

Spaden kommer godt med, men i dag er det hovedsakelig traktorgraver som brukes til grovarbeidet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Massiv ovn på 4000 watts effekt

Varmeboksen er utstyrt med flere varmeelementer på 4000 watt. Disse blir konsentrert ned mot jorden. I løpet av en ukes tid har maskinen tint opp jord og leire ned mot to meter ned i jorda.

– Kassen er godt isolert, slik at varmen ikke vil gå ut, den går rett ned. Det blir varmere enn ei badstu for å si det sånn. Når du åpner den på vinteren så står dampen ut av boksen, forteller graveren.

Funksjonen i redskapet er å tine opp underlaget nok til at de kan gå i gang med gravemaskinen. Spaden er i verktøykassen, men det er mange år siden den ble brukt. Lennart forklarer at mengden tele i bakken varierer, men at det kan være alt fra én meter og opp til nærmere to meter med steinhard jord og leire. .

– Vi starter omtrent ei uke i forkant av begravelsen. Hvis det er mye snø, må vi frese opp området hvor graven skal ligge, sier han.