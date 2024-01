Dette må du passe på om du skal ta treningsøkta ute

– Jeg synes det er veldig artig, det er en fin start på dagen, sier Sveinung Eide.

Sammen med broren, Ingar Eide, sykler han 11 kilometer til jobb hver dag.

Så lenge jobbdagen ikke skal tilbringes utenbys, er det sykkelen som gjelder – uansett vær. Når NRK møter dem i Folldal i Innlandet, viser gradestokken minus 34 grader.

– Det er friskt akkurat når du kommer ut, men når du kommer deg på sykkelen er det en god avkobling med en halvtimes sykkeltur, sier Ingar Eide.

Han passer på å kle seg godt før han går ut døra.

– Ull er gull. Bare en har ull innerst, så går det bra, smiler han.

Pass opp for frostskader

Øystein Wiggen er seniorforsker ved Sintef i Trondheim, og har skrevet doktorgrad om yteevne i kalde omgivelser.

Han sier man fint kan trene ute, men må ta noen forholdsregler. Det kan nemlig bli både kaldt og smertefullt dersom man ikke passer seg.

– Hvis du ikke lytter til kroppen og ikke kler deg veldig godt, så risikerer du å få lokale frostskader, sier han.

Han trekker fram hendelsen hvor flere skiløpere fikk alvorlige skader i skikonkurransen La Diagonela i 2021.

– Flere fikk alvorlige frostskader, fordi de hadde på lite klær. Da var det fingre og andre eksponerte kroppsdeler som ble veldig kald. Det er et klassisk eksempel på hvor galt det kan gå, sier Wiggen.

Øystein Wiggen er kuldeforsker ved Sintef i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Hvis man kjører veldig fort på ski eller sykler når det er såpass kaldt som nå, kan man få skader i ansiktet. Da har du en betydelig økt risiko for vindavkjøling, som kan føre til frostskader.

Skal du prøve deg på en hard økt med høy intensitet, bør du også passe på pusten.

– Hvis du puster veldig mye inn og ut, som man nødvendigvis gjør når det er høy intensitet, så er det veldig mye kald og knusktørr luft som går inn og ut av lungene, og det kan være skadelig, sier han.

Kuldeutløst astma kan i så fall bli en konsekvens du må leve med lenge. For å forhindre det kan man for eksempel bruke en kuldemaske.

Heidi Weng på en trening under Ski Tour Canada i 2016. Hun er godt pakken inn i kulden, og har blant annet på seg en kuldemaske. Foto: Terje Pedersen / NTB

Viktige forberedelser

Selv om gradestokken kryper ned mot 25 til 30 minusgrader, kan du likevel driste deg ut på trening. Men det kan være en utfordring å kle seg godt nok.

– Fordi når vi jobber hardt så svetter vi, og når vi svetter må den fuktigheten fordampe fra kroppen gjennom klærne våre, sier Wiggen.

– Når det er såpass kaldt så vil mest sannsynlig den fuktigheten fryse til is en eller annen plass i bekledningen vår.

Dette bør du huske når du skal trene ute i kulda Ekspander/minimer faktaboks Her er kuldeforsker Øystein Wiggens tips: Kle deg etter den typen trening du skal. Skal du på langtur må du ha på mer klær enn hvis du skal våge deg til økter med høyere intensitet.

Sørg for å få varmet godt opp.

Pass på pusten. Hvis du skal ha ei hardøkt anbefales det å bruke en maske som kan hjelpe deg å varme opp og fukte lufta som du puster inn.

Dekk til eksponert hud hvis du skal bevege deg fort eller det er vind. Det er nemlig økt risiko for frostskader på bar hud.

– Det er brukbart når du er i konstant aktivitet, men i det øyeblikket du tar en pause eller lange nedkjøringer tilbake til start – da kan det bli veldig kaldt.

Forskeren sier det er viktig å ha flere lag med klær, og gjerne ull innerst. Ull transporterer fuktighet og gir også god varme når den er fuktig.

– Syntetisk undertøy tørker raskt og transporterer fuktighet godt, men isolerer dårlig når det blir fuktig, sier Wiggen.

Ut på tur aldri sur? Sjansen for å holde humøret oppe er i hvert fall større om du er godt kledd. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Dårligere prestasjon ved kulde

Når du blir kald, presterer du dårligere på trening, viser forskningen Wiggen har vært med på.

– Når muskelen din blir kald, eller om bare en liten del av muskelen blir kald, så går funksjonen ned og man klarer ikke skape like mye kraft, sier han.

– Da må resten av muskelen, den delen som klarer å holde seg varm, jobbe hardere og blir dermed tidligere utmattet.

Sondre Slettemark. Foto: Alexander Nordby / NRK

En som virkelig kler seg etter boka er Sondre Slettemark. I minus 17 grader tok han på seg skiene i Sjusjøen med følgende bekledning:

– Det er dobbel ull, den tjukkeste jakka og den tjukkeste buksa. Teip for å beskytte huden mot vinden, og et sånn deilig munnstykke her for å ikke puste altfor kald luft, sier han.

– Da klarer jeg meg. Det er ikke noe problem å trene, hvis man bare kler seg godt.