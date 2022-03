Russlands invasjon av Ukraina har fått det internasjonale havforskningsinstituttet (ICES) til å ekskludere Russland fra rådet.

– ICES delegatråd har stemt for å sette en midlertidig suspendering av alle delegater, medlemmer og eksperter fra Russland fra å delta i ICES-aktiviteter, skriver rådet i en uttalelse.

ICES består av 20 medlemsland, deriblant Norge, og er et rådgivende organ for fiskeriforvaltningen i disse landene.

ICES gir hvert år kvoteråd for de viktigste fiskebestandene, men til syvende og sist er det myndighetene i de ulike landene som fastsetter kvotene i sine havområder.

Slik Norge gjør med blant annet torsken i Barentshavet i samarbeid med nettopp Russland.

– Kan få konsekvenser

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag sier at de er spent på hvilken konsekvenser dette får for det viktige samarbeidet med russerne.

– Det er for tidlig å konkludere her, men det kan få konsekvenser for samarbeidet. Vi er redd for alt som kan påvirke torskebestanden negativt, sier han til NRK.

Sammen har Norge og Russland klart å forvalte torskestammen og fordelt kvotene seg imellom slik at begge land har kunnet høste av verdiene på en bærekraftig måte.

I år er den felles torskekvoten på 708.480 tonn. Norges andel er 321.605 tonn.

De to landene var de første i verden som innførte et kvotesystem for den felles torskebestanden.

Noe som har ført til at torskebestanden i dag er en av verdens største og mest robuste.

Sidan 1958 har forskere fra de to landene møttes årlig for å diskutere fag og planlegge felles tokt, konferanser og møter. I 1965 dro forskerne på sitt første felles tokt.

Må håndtere situasjonen

Geir Huse er forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, og en av to norske delegater i ICES-rådet.

– Det er selvsagt trist at vi er i denne situasjonen, men det er realitetene vi må forholde oss til, sier han i en uttalelse på instituttets hjemmesider.

– Nå er det viktig å jobbe for å finne gode løsninger på hvordan vi kan gjennomføre bestandsvurderinger og gi kvoteråd for bestandene vi deler med Russland, i Barentshavet. Kvoterådene legger grunnlaget for bærekraftig fiskeri, robuste bestander og økosystem i nord. Derfor må vi håndtere denne situasjonen, både på kort og eventuell lengre sikt sier Huse.

ICES viser til at en rekke medlemsland allerede har instruert sine forskere og representanter om å boikotte Russland, eller unngå å engasjere seg i aktiviteter hvor representanter fra Russland er til stede.