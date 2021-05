Trierenberg Super Circuit omtales som verdens kanskje største fotokonkurranse målt i bidrag og antall deltakere.

Uansett om du er profesjonell fotograf eller bare tar bilder på hobbybasis, er det mulig å delta. De fleste deltar gjennom fotoklubben sin.

Blant tusenvis av bidrag, var det noen få norske som markerte seg med sine fotografier.

To av dem var Marion Klette og Knut Kielland fra Bodø. Begge to tok bronsemedalje i hver sin kategori, og det ble stor jubel da beskjeden kom for få dager siden.

– Jeg var på tur ut døren for å jogge med mannen min da det tikket inn en e-post. Der sto det «congratulations», og jeg fikk gåsehud over hele kroppen og hoppet rundt, sier Klette.

Vanskelig motiv

Marion Klette deltok med fotoklubben sin Bodø fotoklubb, hvor det var flere som sendte inn bidrag.

Selv fikk hun akseptert åtte bilder til konkurransen, og bare det syns hun er fantastisk morsomt.

– Det er ekstremt mange bilder som sendes inn, og det er ikke alle som blir akseptert. Det er utrolig stas å komme seg gjennom nåløyet, og selvsagt enda bedre å få medalje for bidraget, sier hun.

Faktisk ble hun overrasket over hvilket bilde de valgte ut som bronsevinner. Bildet er et svart/hvitt-motiv av en måke som flyr.

– Jeg syns det er et artig bilde, men at dette skulle gå helt til topps i en sånn konkurranse, det hadde jeg aldri trodd. Jeg antar det er fordi det er så skarpt og fordi øyet er i fokus.

For å ta gode bilder, har hun et godt tips:

– Du må ha en plan, men også en god porsjon flaks. Fugler flyr ujevnt og beveger seg raskt. Du må ha fullt fokus på øyet, noe som er vanskelig å få has på. Jeg var nok veldig stødig på hånden og traff fokuset hundre prosent.

Dette bildet heter «Infinity», og er tatt av Knut Kielland fra Bodø. Det tok også bronsemedalje i den internasjonale konkurransen. Foto: Knut Kielland

To klubber vant trofé

Den andre bronsevinneren, Knut Kielland, er også en hobbyfotograf bosatt i Bodø.

I et år fullt av pandemi og sosial distansering måtte han noen år tilbake i tid for å finne et bilde som han hadde tro på.

– Jeg var på vei til Helgeland over Saltfjellet, og stoppet opp for å ta et bilde midt på en togskinne. Det er kanskje litt kontroversielt, men jeg hadde god koll på sikkerheten. Det var en stemning i himmelen som man kunne lage litt drama av.

Både Bodø fotoklubb og Bekkalokket fotoklubb i Bergen ble dratt fram som to av 14 klubber i verden som får trofé for deltakelsen i årets konkurranse.

Leder i Bekkalokket, Endre Lidal, sier at bergensklubben er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig fornøyd, for vi har vært en av de aller fremste klubbene i hele konkurransen. Selv om det ikke ble medalje, så fikk vi mange poeng for antallet aksepterte, eller antatte bilder, noe vi setter stor pris på.

Lidal forklarer at konkurransen er kanskje den største i verden, spesielt for fotoklubber, og sier at dette gir et godt uttrykk for hvor høyt nivå det er i Norges fotomiljø.

– Dette er en konkurranse som vi prioriterer, og oppfordrer medlemmene våre til å delta i, både med digitalbilder og papirbilder. Kvaliteten på bildene fra norske bidragsytere er vanvittig høy, så norsk fotografmiljø lever i beste velgående.