Rettsak avlyst

Rettssaken mot frilansfotografen, som tidligere er dømt til fengsel for fem voldtekter og i dag skulle møtt i retten med nok en voldtektstiltale mot seg, er avlyst. Det bekrefter forsvarer Tarjei Ræder Breivoll til NRK. Han forteller at politiet om kort tid vil informere om bakgrunnen for avlysningen.