Reguleringsplan for Evenes

Forsvarsbygg starter nå arbeidet med en reguleringsplan for flystasjonen og lufthavna på Evenes. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for ny militær aktivitet og avklare forholdet til sivil drift ved lufthavna. Evenes skal være framskutt base for nye kampfly og være base for nye overvåkingsfly.