Regnefeil gjorde hurtigruteskip 41,7 tonn for tungt

MS «Finnmarken» er det største av skipene til Hurtigruten – og det eneste med svømmebasseng. Siden midten av mars har imidlertid passasjerene måttet slåss om plassen i det lille boblebadekaret på akterdekket. Det store svømmebassenget har vært tomt for vann og stengt.

Årsaken er at beregninger viste at skipet var for tungt når bassenget var fylt, skriver Dagens Næringsliv. Men det viser seg nå å være feil.

– Skipet har aldri vært for tungt. Dette er rett og slett en regnefeil, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Regnefeilen gjorde at vekten på skipet ble beregnet til 41,7 tonn for mye. Feilen gjorde at skipet også har seilt i én måned med mindre last om bord enn det kunne ta med.

Det kan føre til at Hurtigruten må betale tilbake statsstøtte som er mottatt for å frakte gods ettersom skipet har fraktet mindre gods enn det som støtten har tatt utgangspunkt i.

Hurtigruten oppdaterer nå detaljene i vektberegningene før badebassenget fylles med vann igjen.

– Vi jobber fortsatt med detaljer i beregningene, og håper å fylle bassenget igjen så snart som mulig, sier Ege.